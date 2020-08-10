【新冠肺炎】7旬男醫生確診前曾訪10間院舍看症　包括早前爆疫大埔康和護老院

▲ （林宇翔攝）

本港今日新增69宗新冠肺炎確診個案，當中67宗屬本地感染，包括一名7旬男醫生上周三(5日)不適，報稱居屯門康德花園10A，傳染期及潛伏期內曾訪多家老人院舍看症，包括早前有多人感染的大埔康和護老院，衞生署將為有關院舍院友及職員作檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，第4099宗78歲男子為一名醫生，8月5日感不適，傳染病期曾訪安泰邨服務設施大樓聖雅各福群會復康服務忻明居及悅明居看病，衞生防護中心將安排有關院舍院疫及職員作檢測。

張竹君稱，染疫男醫生於潛伏期內並曾訪多區不同院舍，包括7月22日曾訪沙田佳景護老院、柔濟安老院、大埔康和護老院、何文田永安老人健康中心、7月24日亦曾訪葵涌松濤護老中心(第一分院)、深水埗樂順護老院、旺角木蘭護老院及新填地街唯愛護老院。

被問及會否於早前爆疫的大埔康和護老院受感染，張竹君認為，患病男醫生7月22日到訪該院舍，院舍數日後出現首宗個案，患病男醫生則於8月5日發病，不是沒可能於當處受感染，但有關可能仍是不確定。

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記者：陳正怡