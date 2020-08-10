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【供應斷層】房委會公屋2024/25年度僅建5500伙　創回歸新低

社會 18:07 2020/08/10

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公屋興建量「大插水」，料2024/25年供應量面臨斷層。（資料圖片）

房委會更新未來5年的公營房屋建設量數據，2024/25年度公屋及居屋目標落成量首次曝光。該年度僅提供5,500伙出租公屋，較2023/24年度的2.15萬伙少近74%；按年度計，至少創1997年回歸以來新低。居屋方面，2024/25年料有7,900伙資助出售單位落成，是近5年來新高。

按最新《長遠房屋策略》，政府推算2020/21年度起，未來十年需建30.1萬伙公營房屋，當中「公屋／綠置居」目標供應量21萬伙，平均每年約建2.1萬伙。不過2024/25年只建5,500伙，數字遠不達標。

按年度計，對上一次公屋供應量少於1萬伙，就是本年度（2020/21）僅建8千伙。而自從1997年回歸以來，房委會都未曾試過每年度建公屋少於5,500伙，最少一年是2006/07年度，實質公屋建屋量7,192伙。

總括2020/21至2024/25五個年度，料公屋興建量約共6.71萬伙，意味後5年需建逾13萬伙「追落後」。

居屋未來五年建屋量2.81萬伙

居屋方面，《長策》目標在未來十年，可建9.1萬伙包括居屋在內的「其他資助出售單位」，平均每年建9,100伙。不過未來5年料只有2.81萬伙「其他資助出售單位」供應，也不達標，亦要在2026年以後追回建屋進度。

房委會委員招國偉形容，2024/25年度的公屋建屋量，面臨「斷層」。他預計本港4至5年後的公營房屋供應來源，主要來自古洞、新界東北及橫洲等新發展區，促請政府加快收地及建屋進度，避免公屋輪候時間進一步延長。

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記者：吳卓峰

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