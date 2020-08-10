【主播轉行】由雙語記者到大律師　前TVB主播劉晉安教 Law：上我堂不能hea

▲ 前TVB主播劉晉安即將到樹仁大學任教「Media Law」。

前TVB主播劉晉安投身新聞界多年，曾一度暫別鏡頭，修讀法律，成為大律師，一直致力充實自己的他，近日再踏上人生另一路途，到樹仁大學任教新聞系，他寄語學生，要不斷裝備自己，不要道聽途說。

劉晉安接受樹仁大學新聞網站《新傳網》訪問時表示，自小就喜歡聽電台，長大後加入電台任職DJ，但實際工作過後發現，與自己預期有落差，加上對時事比較有興趣，於是投身新聞界。他於2011加入無綫新聞部成為記者，其後更擔任主播。

不過加入電視台4年後，劉晉安決定暫別鏡頭，修讀法律。他憶述，記者生涯中，第一則接觸的法庭新聞是2011年由人大釋法的「剛果案」，當時他覺得這些法律知識離自己很遠，於是萌生學法律的念頭，他覺得「認識多點法律，學多些也無妨」。

▲ 劉晉安曾在無綫新聞部做了4年記者和主播。（圖片來源：劉晉安Facebook）

他又透露，學法律的另一個原因，是不想只「聽人講」，而是自己尋找答案。他說，做記者時，上司會告訴自己哪些東西可以報道，哪些不可以，「但當我再問多句為甚麼，卻沒有人告訴我」。

很多時候做一件事，我們需要明白背後的原因，很多事情只聽別人講，告訴你答案，我覺得並不足夠。

劉晉安表示，不少新聞都與法律知識息息相關，但做記者時，很多時候只看到事情的表面，「例如做港聞，節奏很快，拿法庭新聞為例，沒有再研究判決背後的原因」。

他提到，不少人認為記者和律師很不同，其實不然。他指做記者的工作經驗，對做大律師很有幫助。「做過記者，對社會事情了解多了，當我做法律諮詢時，起碼我不是完全沒有社會經驗，尤其我的專長是『Administrative and Public Law』，對方不會覺得我離地」。

劉晉安多年來不斷充實自己，如今他再踏上人生的新路途，將會到樹仁大學新聞與傳播學系任教「Media Law」，他笑言，自己雖然很「chill」，但同學不要有錯覺，上他的堂可以「Hea」。

他續說，讀法律是沒有捷徑的，又指自己當年讀新聞時也討厭接觸法律相關的科目，明白這門學科可能較沉悶，但他寄語同學：

世界不是黑白，社會很複雜，當你出來工作，再不是列舉十個情況，答案是什麼。因為很多事情估計不到，同學需要裝備自己，在需要的那刻，即使不知道答案，也知道怎麼找。

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責任編輯：沈佩珊