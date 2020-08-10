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【新冠肺炎】動植物公園一名保安員確診　康文署將安排公園全面消毒

社會 18:21 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

康文署表示，動植物公園有一名外判保安員確診。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，本港今日（10日）新增69宗確診個案，67宗屬本地感染。

【新冠肺炎】本港新增69宗個案近半與親友聚會染病　上環外傭宿舍累計5名印傭確診

康文署表示，一名外判保安員確診新冠肺炎。她於香港動植物公園工作，最近一次上班日期為8月1日，早前因身體不適前往求醫，於昨日（9日）獲通知確診，目前在醫院接受隔離治療。

康文署指，該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

康文署會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒有關工作地點及所有公共設施。

【新冠肺炎】7旬男醫生確診前曾訪多間老人院看症　包括早前爆疫大埔康和護老院

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責任編輯：徐紹軒

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