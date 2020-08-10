【新冠肺炎】28歲男子違反家居檢疫令　被判罰款1.5萬元

▲ 一名28歲男子違反家居檢疫令，今日被判罰款1.5萬元。（資料圖片）

衞生署表示，一名28歲男子因違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），今日（10日）於東區裁判法院被判罰款15,000元。

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該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月25日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於東區裁判法院被判罰款15,000元。

衞生署指，截至今日，共有36人已因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款15,000元。

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責任編輯：徐紹軒