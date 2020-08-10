  • 30°C
香港時間 : 2020810日 (週一) 19:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】28歲男子違反家居檢疫令　被判罰款1.5萬元

社會 18:42 2020/08/10

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一名28歲男子違反家居檢疫令，今日被判罰款1.5萬元。（資料圖片）

衞生署表示，一名28歲男子因違反《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），今日（10日）於東區裁判法院被判罰款15,000元。

【新冠肺炎】政府明日起為港鐵電車渡輪員工提供檢測　每人可驗一次
 
該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於3月25日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於東區裁判法院被判罰款15,000元。

衞生署指，截至今日，共有36人已因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多3個月或罰款15,000元。

【新冠肺炎】7旬男醫生確診前曾訪多間老人院看症　包括早前爆疫大埔康和護老院

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒

相關文章

【新冠肺炎】澳門9個月大女嬰接受病毒檢測　疑誤服3cm取樣棒棉花頭送院照胃鏡
今日 17:21
【新冠肺炎】澳門9個月大女嬰接受病毒檢測　疑誤服3cm取樣棒棉花頭送院照胃鏡
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
今日 15:32
【新冠肺炎】消息：限聚令及禁堂食令延長7天至8月18日
【新冠肺炎】本港新增69宗個案近半與親友聚會染病　上環外傭宿舍累計5名印傭確診
今日 16:31
【新冠肺炎】本港新增69宗個案近半與親友聚會染病　上環外傭宿舍累計5名印傭確診
衞生署 疫情 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
15:53 2020/08/09
【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程
今日 10:09
【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】
13:32 2020/08/07
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】