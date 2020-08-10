【新冠肺炎】今日增約20至30宗初步確診　張竹君：疫情回落慢未見措施可放寬

▲ （陳靜儀攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布最新疫情。本港今日（10日）新增69宗確診個案，2宗是輸入個案，67宗屬本地感染，累計4,149宗病例，包括一宗疑似個案，同日亦接獲20多、30宗初步確診個案。

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連同今日已連續8天新增宗數回落至100宗以下，衞生防護中心傳染病處望任張竹君認為疫情確診宗數雖有下降，惟整體感染個案仍高企，亦多源頭不明個案，反映社區仍有不少隱性傳播，認為限聚令等社交距離設施仍未可放寬。

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她補充，疫情下降與否取決好多因素，包括患者受感染後有否症狀及求醫、市民是否保持高警覺性及社交距離等，形容疫情回落速度不快，或因未找到隱形傳播者。

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記者：陳正怡