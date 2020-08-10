【新冠肺炎】本港不如意事接二連三發生　陳家亮：疫情似乎給予我們修補創傷的機會

▲ 中大醫學院院長陳家亮表示，過去一年港人積累負面情緒，但疫情中見到修補創傷的機會，籲港人珍惜幸福。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，中大醫學院院長陳家亮今（10日）在中大醫學院facebook專頁分享，自去年6月開始，本港接二連三地發生不如意情況，令大家負面情緒「爆燈」。不過，他見到港人面對着「病毒」這個共同敵人，反而人與人之間再次連結起來，認為似乎疫情給予了港人修補創傷的機會，籲大家重新珍惜幸福。

陳家亮提到，自去年6月開始，香港人像生活在揮之不去的陰霾下，不如意的情況接二連三地發生，先有社會事件，隨之而來是新冠肺炎疫情爆發，加上中美角力下香港成了國際戰場，大家的負面情緒「爆燈」，都感到很累、很「懨悶」。

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他稱，不時都聽到身邊有朋友說，香港人是全球疫情下最可憐的人，因為香港人在短短一年間，經歷着許多前所未見的情況，政治、社會、經濟、日常生活等各方面都正面對巨大衝擊。不少市民感到身心俱疲、焦慮，甚至出現抑鬱的狀況。但他反問：

在這灰濛濛的環境下，我們真的絕望了嗎？

他表示，回想過去一年，社會出現的猜疑、不信任和撕裂，家人、同事、朋友，甚至街上路過的人，許多時都會因為一言不合而反目成仇，甚至大打出手。反而在疫情下，大家面對着「病毒」這個共同敵人，港人在見不到面的時候反而透過社交平台、電話互相問候、互相提醒，人與人之間好像再次連結起來，彼此關心，重新建立關係。他認為，

從這個角度來看，這疫情似乎給予我們一個修補創傷的機會。

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最後，他指或許有很多人覺得現在香港正經歷前所未見的黑暗，但在愈黑暗的環境下，光便愈發變得明亮、耀眼。

就讓我們在這「伸手未見五指」的時候，抓緊這點光，也重新珍惜過去許多我們一直以為是理所當然的幸福吧。

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責任編輯：徐紹軒