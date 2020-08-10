【新冠肺炎】明愛醫院內科及老人科護士初步確診　非密切接觸者共167人

▲ 明愛醫院內科及老人科護士初步確診，其非密切接觸者共有167人。（資料圖片）

明愛醫院今日（10日）公布一名內科及老人科護士初步確診感新冠肺炎，他8月6日起出現病徵，至昨日到急症室求診後確診。



明愛醫院內科及老人科一名女護士於8月6日開始出現疲倦、喉嚨乾涸及輕微乾咳症狀，至8月8日失去嗅覺和味覺，昨日早上到急症室求診。院方安排她接受病毒測試，初步測試結果呈陽性。該名護士現正在明愛醫院隔離病房接受治療，情況穩定。



院方知悉這名護士的初步測試結果後，隨即通報衞生防護中心及展開流行病學追蹤，現時有5名護士曾與這名護士一同用膳，被界定為密切接觸者，需要接受14日隔離檢疫；另外有82名職員及85名病人被界定為非密切接觸者，需要接受28日醫學監察。當中5名密切接觸者、6非密切接觸員工和44名非密切接觸病人的檢測結果呈陰性，其他檢測仍在進行中。



該名護士在內科女病房工作，需要履行一般臨床服務，工作期間有穿着合適的個人防護裝備。為審慎起見，明愛醫院正仔細翻查這名護士的工作紀錄，初步調查顯示她在最近2星期沒有因工作而曾接觸確診新冠肺炎的病人。院方會繼續詳細檢視其工作紀錄及與衞生防護中心跟進事件。



院方已安排在相關病房、該護士曾使用的茶水間及洗手間進行徹底清潔消毒，該病房已於昨日起暫停接收新症。

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記者：陳梓蔚