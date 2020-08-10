海關發現一款台灣嬰兒頭枕塑化劑含量超標4.3倍 長期攝取或對內臟及發育造成影響
社會 19:32 2020/08/10
海關今日（10日）公布一項就嬰兒頭枕進行的安全測試結果，發現一款嬰兒頭枕的塑化劑含量超出法例規定的上限4.3倍，呼籲市民馬上停用，商戶亦應立即下架。
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海關人員早前從不同地區的零售商試購6款嬰兒頭枕作安全測試。政府化驗所結果顯示，其中一款的鄰苯二甲酸酯（塑化劑的一種）含量超出法例規定的上限4.3倍。初步調查相信該款嬰兒頭枕來自台灣。海關人員遂於上周採取行動，在一間零售商鋪檢取3件同款嬰兒頭枕。案件仍在調查中。
海關提醒市民，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害，家長應留意避免讓兒童長時間接觸含過量塑化劑的玩具和兒童產品。
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責任編輯：徐紹軒