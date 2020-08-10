海關發現一款台灣嬰兒頭枕塑化劑含量超標4.3倍 長期攝取或對內臟及發育造成影響

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▲ 海關發現一款嬰兒頭枕的塑化劑含量超出法例規定的上限4.3倍，呼籲市民馬上停用，商戶亦應立即下架。（政府新聞處圖片）