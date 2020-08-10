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【美國制裁】中聯辦支持外交部反制措施　稱中國主權等重大問題寸步不讓

政治 19:46 2020/08/10

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中聯辦稱堅決支持外交部實施對美對等制裁。（資料圖片）

中國外交部宣布制裁11名美方人士。中聯辦發言人發表談話，稱堅決支持外交部實施有關對等制裁，強調在事關中國主權安全發展利益等重大問題上，將寸土必爭、寸步不讓，指香港出路在於正確執行「一國兩制」，香港的未來在於跟自己強大的祖國在一起。

發言人指，美國的制裁聲明是現實版的「滿紙荒唐言」，妄稱「美國與香港人民站在一起」更是天大的謊言及笑話，又稱消息公佈後，看到香港少數「反對派」代表人物跳出來，或歡欣鼓舞，說什麼美方制裁行動「有重大指標性意義」，批評有關人士背離了自己國家和民族，站在14億中國人對立面。

發言人續稱，香港反對派「攬炒」的目的，就是要反中亂港，人們確實應當思考，在對待外部勢力干預香港事務問題上，應該持有什麼樣的態度，強調「香港是高度國際化的城市，有著特殊歷史，社會包容度強，文化豐富多元，但這不能成為模糊國家界限、甚至站錯國家立場的理由」。

中聯辦的聲明稱，香港命運從來都跟祖國緊密聯繫在一起的，當代中國快速進步，為本港未來發展提供強大支撐和廣闊舞台。中央始終關心牽掛著香港，真心實意愛護港人，是香港繁榮穩定的守護者、「一國兩制」的捍衛者，是香港由亂轉治歷史轉折的推動者，香港的前途和命運注定跟自己的祖國在一起。

責任編輯：李淇

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