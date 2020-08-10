【新冠肺炎】政府宣布2人限聚令、晚市禁堂食及口罩令等措施　延長7日至8月18日

▲ 政府今日（10日）宣布，延續現行已實施的社交距離措施至8月18日。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府今日（10日）宣布，延續現行已實施的社交距離措施，包括禁止2人以上群組聚集、室內外公眾地方須戴口罩，以及食肆晚市禁堂食等措施不變，由8月12日零時零分起生效，為期7天，直至8月18日。

政府強烈呼籲市民繼續盡量留在家中，減少不必要的外出，減少外出用膳，並避免不必要的社交活動包括私人聚會，從而減低社區傳播以至切斷社區傳播鏈。

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有關要求包括：

餐飲業務

-每日下午6時至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品

-每日下午6時至翌日上午4時59分,關閉售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食飲用的處所或該處所的部分範圍

採取措施

-飲食外須一直佩戴口罩

-量度體溫

-提供消毒潔手液

-桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板

-顧客數目不得超過該處所通常座位數目的 50%

-不得有多於 2 人同坐一桌

-於餐飲處所入口處張貼告示，提醒顧客在不容許在該處所内飲食的時段內，不應於毗連該餐飲處所的地方進食或飲用食物或飲品

暫停活動

-不得進行現場表演及跳舞

-暫停卡拉 OK 及麻將天九活動

關閉處所

-純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉

-餐飲業務處所内純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉

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羣組聚集

2 人以上的羣組聚集，除非已獲得豁免，在公眾地方禁止羣組聚集

口罩令

任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處室內或室外公眾地方時， 須一直佩戴口罩

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責任編輯：徐紹軒



