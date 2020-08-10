  • 30°C
香港時間 : 2020810日 (週一) 21:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】政府宣布2人限聚令、晚市禁堂食及口罩令等措施　延長7日至8月18日

社會 20:25 2020/08/10

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府今日（10日）宣布，延續現行已實施的社交距離措施至8月18日。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，政府今日（10日）宣布，延續現行已實施的社交距離措施，包括禁止2人以上群組聚集、室內外公眾地方須戴口罩，以及食肆晚市禁堂食等措施不變，由8月12日零時零分起生效，為期7天，直至8月18日。

政府強烈呼籲市民繼續盡量留在家中，減少不必要的外出，減少外出用膳，並避免不必要的社交活動包括私人聚會，從而減低社區傳播以至切斷社區傳播鏈。

【新冠肺炎】明愛醫院內科及老人科護士初步確診　非密切接觸者共167人

有關要求包括：

餐飲業務
-每日下午6時至翌日上午4時59分停止售賣或供應供在餐飲業務的處所內進食或飲用的食物或飲品
-每日下午6時至翌日上午4時59分,關閉售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食飲用的處所或該處所的部分範圍

採取措施
-飲食外須一直佩戴口罩
-量度體溫
-提供消毒潔手液
-桌子之間最少有 1.5 米距離或有效的隔板
-顧客數目不得超過該處所通常座位數目的 50%
-不得有多於 2 人同坐一桌
-於餐飲處所入口處張貼告示，提醒顧客在不容許在該處所内飲食的時段內，不應於毗連該餐飲處所的地方進食或飲用食物或飲品

暫停活動
-不得進行現場表演及跳舞
-暫停卡拉 OK 及麻將天九活動

關閉處所
-純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉
-餐飲業務處所内純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍必須關閉

【新冠肺炎】動植物公園一名保安員確診　康文署將安排公園全面消毒

羣組聚集

2 人以上的羣組聚集，除非已獲得豁免，在公眾地方禁止羣組聚集

口罩令

任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處室內或室外公眾地方時， 須一直佩戴口罩

【新冠肺炎】政府明日起為港鐵電車渡輪員工提供檢測　每人可驗一次

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：徐紹軒


 

相關文章

【新冠肺炎】本港新增69宗個案近半與親友聚會染病　上環外傭宿舍累計5名印傭確診
今日 16:31
【新冠肺炎】本港新增69宗個案近半與親友聚會染病　上環外傭宿舍累計5名印傭確診
【新冠肺炎】澳門9個月大女嬰接受病毒檢測　疑誤服3cm取樣棒棉花頭送院照胃鏡
今日 17:21
【新冠肺炎】澳門9個月大女嬰接受病毒檢測　疑誤服3cm取樣棒棉花頭送院照胃鏡
疫情 餐飲 限聚令 口罩 香港 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
15:53 2020/08/09
【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程
今日 10:09
【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】
13:32 2020/08/07
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】