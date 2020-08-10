準備好被制裁？　葉劉淑儀：變賣美股投資無後顧之憂

▲ 葉劉不滿有人多次要求將其納入制裁名單。（資料圖片）

11名內地及香港現任及前任官員遭美國制裁，身兼行政會議成員的新民黨主席葉劉淑儀未被納入制裁名單，不過仍第一時間站出來，譴責美國橫蠻無理。特首林鄭月娥在社交網站回應制裁時，葉劉更在評論區留言，稱「Carrie支持你。」

葉劉今日接受電台訪問時，和主持人討論美國制裁對11位官員的影響，葉劉謂，林鄭在美求學的兒子簽證可能受影響，不過傳媒報道他已離開美國，「大抵林太已有安排。」又稱若涉及凍結資產，律政司司長鄭若驊與丈夫共同持有的在美國的生意可能有影響。

至於葉劉自己又如何？葉劉謂，自己在美國沒有不動產，至於美股投資等，會全部變賣，直言「無後顧之憂」。

不過，葉劉不滿有人多次要求將其納入制裁名單，又指要求制裁她的人是公報私仇，強調行會只是顧問，也非國安委成員，沒有道理放行會成員在名單上，又稱「論職責，召集人比我重要，為何不提智思？」葉劉強調，不是叫人制裁陳智思，不過就謂有商界背景成員較低調。

事實上，自由黨榮譽主席田北俊也十分關注葉劉言論，昨晚更在社交網站翻舊賬，上載《Topick》今年3月一篇關於葉劉的報道，當時葉劉稱，美國人權法門檻高，看不到香港會被制裁。有網民笑言，懷疑田少暗戀葉劉，田北俊回覆道：「我自己都開始懷疑。」