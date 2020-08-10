【港區國安法】警方：壹傳媒大樓外實施新安排　讓部分媒體可進入封鎖線內採訪

▲ 警察公共關係科總警司郭嘉銓指，今日作出新安排，讓15個媒體的記者入到封鎖區進行採訪。（林宇翔攝）

壹傳媒創辦人黎智英與多名壹傳媒高層今早（10日）涉嫌違犯國安法罪被警方拘捕，大批警員早上到抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查，現場亦大批本地和海外傳媒採訪，有傳媒包括香港電台被拒採訪。

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警察公共關係科總警司郭嘉銓強調尊重採訪自由，會在切實可行又不影響行動情況下盡量便利傳媒採訪。警方鑑於要平衡效率及採訪權利，故會在現場設立封鎖區，記者在封鎖區外採訪。

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他稱，警方基於公眾關注，今日作出新安排，讓一部分記者入到封鎖區進行採訪，以增加警務工作透明度，目的是讓記者可順利地進行採訪，而不會影響現場行動。今日警方讓15間傳媒，包括電視、電台、報章進入封鎖區。

被問到為何港台、路透社等大型媒體都不能夠進入採訪區，郭指警方會考慮案件內容性質、地理、會否構成危險等安排傳媒數量，會取平衡，承認安排細節上技術上可改善，會檢討。他又稱，警方有透過社交媒體發布最新信息，亦有向傳媒的採訪主任、編輯提供資料。

至於為何沒有網媒獲准進入封鎖線內，郭稱警方會考慮一籃子因素，如果個別媒體有興趣進入封鎖線內採訪，可以聯絡他，警方會盡量滿足，不存在針對。

被問到警方有何資格挑選採訪媒體，郭強調，警方沒有阻止傳媒在封鎖線外採訪，但封鎖線內的採訪安排屬於警方的行動安排。

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記者：徐紹軒