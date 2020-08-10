【新冠肺炎】港府續延長限聚令口罩令晚市禁堂食等措施　業界嘆無奈接受盼政府盡快提供補貼

▲ 食肆「晚6朝5」不准堂食只可提供外賣措施繼續延長。（曾耀輝攝）

本港新冠肺炎每日確診病例仍處於高雙位數水平，港府今日（10日）宣布，延長2人「限聚令」、食肆「晚6朝5」禁堂食及強制戴口罩等防疫措施多一星期，至下周二（18日）止。多個受影響行業嘆無奈接受，冀政府多與業界溝通，了解行業「零收入」下的困境，盡快提供補貼予從業員。

一系列社交距離措施原定明日（11日）屆滿，政府鑑於疫情持續嚴峻，決定延長有關措施多7日，至8月18日止，包括上限2人的「限聚令」、公共地方及交通工具必須佩戴口罩、食肆「晚6朝5」不准堂食只可提供外賣、13個表列處所需要關閉等規例。

政府解釋，儘管過去一星期本港每天新增確診個案數目稍為回落，但整體數字仍處於高位，死亡率亦持續攀升，當中約4成本地個案源頭不明，顯示社區有持續隱形傳播鏈，仍有相當高大規模爆發的風險，但市面仍有大量人流，周末室內戶外公眾地方多人聚集，市民抗疫疲勞明顯，因此有需要延續社交距離措施。

政府延續社交距離措施（措施有效期為8月12日至18日）

任何人進入或身處室內或室外公眾地方，須佩戴口罩。

任何人登上或身處公共交通工具（包括港鐵已付費區域），須佩戴口罩。

「限聚令」上限2人。

食肆每枱最多只可坐2人；食客要量體溫、飲食外須一直佩戴口罩；餐桌間要有最少 1.5 米距離或有效的隔板等。

食肆「晚6朝5」不准堂食，只可提供外賣。

食肆不得進行現場表演及跳舞，暫停卡拉OK及麻將天九活動；酒吧或酒館須關閉。

遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、 派對房間、美容院、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院、體育處所、泳池，均須關閉。

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▲ 食肆「晚6朝5」不准堂食只可提供外賣措施繼續延長。（曾耀輝攝）

現代管理（飲食）專業協會主席梁志偉表示，自港府禁止食肆晚市堂食以來，對業界打擊很大，經營情況「吊鹽水」，食肆老闆亦只能無奈接受禁令延長多一周，員工則要繼續放取無薪假期等。他指，近日的確診個案雖然仍維持高雙位數，但主要涉及街市、安老院舍及外傭群組，與食肆關連不大，希望政府可逐步全面恢復食肆堂食及放寬每枱限坐人數的安排，讓業界有多一點的生存空間。

健身博擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎亦對政府延長禁令感無奈，坦言現階段健身中心無法開門營業，形容「業界連掙扎的機會都沒有」，希望政府可容許有條件下讓業界重開健身中心，並推出第3輪防疫抗疫基金對業界作出支援。

香港戲院商會副理事長崔顯威指，電影上映需與戲院配合檔期，並調整戲院人手，惟受禁令影響，直言今年「成個暑假檔期基本無左」，業界正與政府溝通，提供支援措施予從業員，亦希望業主減租。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在本港最新疫情進展上稱，近日確診宗數雖有下降，惟整體感染個案仍高企，亦多源頭不明個案，反映社區仍有不少隱性傳播，認為「限聚令」等社交距離設施仍未可放寬。

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記者：陳曉瑩