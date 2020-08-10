新聞行政人員協會對警方選擇性阻撓傳媒採訪　表示強烈不滿

▲ 警方揀選合意的媒體記者進入採訪區（程志遠攝）

警方今日到壹傳媒大樓搜查時，拒絕部分媒體記者進入採訪區，並揀選警方認為合意的媒體記者進入採訪區，香港新聞行政人員協會對此表示高度關注。協會認為，此舉嚴重妨礙採訪自由，進一步破壞近年傳媒與執法人員已十分薄弱的互信關係，破壞香港向來賴以成功的新聞自由。

香港新聞行政人員協會對警方選擇性阻撓傳媒正常採訪表示極度遺憾，強烈不滿，要求警方解釋。

同時，新聞行政人員協會亦高度關注，警方今日到壹傳媒總部蒐證時，有警員翻看記者座位桌上文件及物品。協會認為，警方任何行動，必須對保障新聞消息來源及記者個人私隱有絕對尊重，亦不能威嚇及阻礙傳媒採訪。

協會認為，當局在執行行動時，必須確保本港的新聞、言論及出版自由，不受損害及削弱。協會促請警方公開交代今日的行動，特别是對待傳媒採訪的安排，及搜查傳媒機構，翻閱個別記者文件物品的理據。

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責任編輯：林曉君