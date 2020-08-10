醫管局就誤發取消覆診訊息致歉　呼籲市民收到訊息無需理會

▲ 醫管局就誤發取消覆診訊息致歉。（資料圖片）

醫院管理局今日（10日）下午進行自動發出電話短訊的系統測試時，錯誤向大約3,000個電話號碼發出涉及通知病人其內科覆診日期已被取消測試短訊，估計有關短訊已發送至超過1,500個電話號碼。



有關短訊在今日下午約3時45分經由系統自動發出，發出短訊的電話號碼為5207 0488，短訊內容涉及通知病人其內科覆診日期已被取消，並載有兩個查詢電話號碼，分別為3123 4567 及 2020 0809。



醫管局表示，市民如接獲由上述電話號碼發出的短訊，請無需理會短訊內容。有關短訊只是電腦系統錯誤發出的測試訊息。



接收短訊的電話號碼是由電腦程式隨機產生，當中不涉及任何醫管局病人的個人資料。醫管局初步調查後，相信事件是在測試程序出錯所致。



醫管局正與電訊營辦商安排，截停餘下未成功發送的短訊，局方謹向受影響的市民致歉。

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記者：陳梓蔚