【新冠肺炎】一隻居灣仔西伯利亞雪橇犬確診　主人屬染疫者

▲ 漁護署指，再有狗隻樣本對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，（經濟日報資料圖片）

漁護署今日（10日）表示，一隻署方接收、居於灣仔的西伯利亞雪橇犬，對新冠肺炎病毒的測試呈陽性反應。

署方發言人指，涉事狗隻上周三（5日）因其主人確診新冠肺炎而被送到漁護署接受檢疫，其後對新冠肺炎病毒測試呈陽性反應，但其現時無任何相關病徵，漁護署會繼續為該狗隻進行密切監察及反覆測試。

發言人提醒，畜養寵物人須保持良好衞生習慣，包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物，並保持家居環境清潔衞生；身體不適者應避免與動物接觸，如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

發言人強調，現時未有證據顯示寵物在人類感染新冠肺炎中扮演傳播角色，寵物畜養人應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

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記者：陳曉瑩