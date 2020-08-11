【新冠肺炎】疫情下藝團演出暫停難留觀眾　香港芭蕾舞團轉戰網上頻道闢新路

▲ 香港芭蕾舞團行政總監李藹儀表示，港芭在疫情間暫停演出，為接觸觀眾，在3月起開設網上頻道，製作節目。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情反覆下，娛樂、表演場所仍然關閉，依靠演出的藝術團體難以留住觀眾，有藝團成功在網上尋找出路。香港芭蕾舞團自3月起推出網上短片頻道「港芭@家」， 希望打造成品牌，把舞蹈員、藝術和演出，以親民的方式帶給觀眾。頻道自3月推出已累積逾80萬人次點擊，為港芭帶來新觀眾和贊助，在疫情新常態下找到出路。

肺炎疫情自年初爆發，市民要在社交限制下抗疫，第三波疫情爆發更令一度重開的表演場所，繼續關閉。香港芭蕾舞團行政總監李藹儀表示，港芭原本在本港及美國分別有兩次演出，但因疫情而需要取消。而港芭年度新制作的《羅密歐＋茱麗葉》也要由6月暫時延期至9月；另一齣有來自美國的排練導師參與的《巴蘭欽〈珠寶〉》，更要由10月延期到明年5月才有望公演。

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港芭有設立facebook等社交媒體專頁，作為宣傳之用。李藹儀指，由於疫情中演出停止，團隊需要想辦法接觸到觀眾，但又不希望像檔案庫一樣純粹將港芭過往的演出上載網上，於是決定了向製作節目的方式嘗試。

港芭在3月推出「港芭@家」影片頻道，至今已推出逾40集影片，點擊率逾80萬次。李藹儀介紹，以往芭蕾舞蹈員給予觀眾難以親近的感覺，團隊希望打破既有印象，可更親近觀眾，故制作娛樂和芭蕾元素兼備的節目，讓觀眾看見他們在台下的另一面。當中有舞者一邊煮食一邊介紹自己的「港芭廚房」，競技同時又讓觀眾認識芭蕾舞技巧的「港芭鬥舞」，亦有教授舞蹈動作的「網上芭蕾課」等。

▲ 港芭自3月起推出節目，除一般表演類節目外，亦製作了「港芭廚房」等讓觀眾認識舞者的娛樂節目。（香港芭蕾舞團圖片）

在網上宣傳取得成功，但不能演出，仍對於港芭的收入仍然造成很大影響。李藹儀稱，疫情打擊經濟，已令一個長期合作夥伴有意暫停贊助，現在正與他們商討其他合作方式。幸運的是，政府透過「防疫抗疫基金」給予港芭去年度基本資助額8%的資助，加上「港芭@家」的頻道成功吸引體育用品商、化粧品牌及香檳品牌等贊助，令港芭成功在疫情中闖出另一片天。

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另一方面，即使演出暫停，疫情並無阻港芭與海外藝術團體的交流。李藹儀透露，港芭正在洽談明年到廣州、上海等地巡演，亦有參與國際間的研究，探討藝術團體如何在疫情中接觸觀眾，分享經驗。

李藹儀認為，像芭蕾舞般的表演藝術，「舞台上的演出着實是無可取代，但現時藝團只能擁抱科技」，她形容網絡是很好的宣傳渠道，例如在汕頭大學一個音樂節，有多達6個網站在網上直播，收看人數達到數百萬人。她表示，當疫情持續，藝團就需要找方法將作品帶給觀眾，直播是個可參考的方式，而「港芭@家」未來除輕鬆節目，亦希望製作導賞節目，帶動市民認識芭蕾舞藝術。

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記者：徐紹軒