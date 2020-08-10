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【港區國安法】保安局：警方按案件調查需要搜查　完全合法合理

政治 22:43 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

警方今日(10日)在壹傳媒總部搜證，總部外的一個垃圾桶都有檢查。（陳靜儀攝）

警方今早(10日)就「港區國安法」採取大規模搜查及拘捕行動，被捕人士包括壹傳媒創辦人黎智英等人，晚上又以涉違反「煽惑分裂」罪名為由，上門拘捕前香港眾志成員周庭。保安局晚上發聲明回應警方行動及相關調查工作，稱不評論個案細節，但強調無人可以凌駕法律。任何人犯法，不論其身分或背景，都要面對法律制裁。警方會果斷行動，依法處理，絕不姑息。

保安局指出，針對違法行為，警方有責任全力蒐證，按法律規定和程序進行。而就處所的搜查，警方是按法律及程序向法庭申請搜查令，並依令授權進行搜查。任何有關搜查的申請及行動，警方均按案件的調查需要進行，完全合法、合理。

【港區國安法】警方到壹傳媒大樓搜查登記員工資料　集團發通告指各員工暫時不要上班

發言人稱，自《香港國安法》頒布實施後，特區政府隨即在警隊內成立「國家安全處」，積極落實維護國安的法律制度及執行機制。局方將全力推動及支持警務處的執法工作，採取合法措施防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，以保障國家安全，讓香港重回正軌。

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責任編輯：李淇

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