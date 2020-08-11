【新冠肺炎】疫情下芭蕾舞者練習陷兩難　視像授課解決難題

▲ 港芭在網上頻道「港芭@家」上載多條影片，教導各年齡人士學習芭蕾舞。（香港芭蕾舞團圖片）

芭蕾舞演出的背後，需要不斷練習改進，肺炎疫情打擊的不只是演出，還有一眾舞蹈員失去練習的地方。香港芭蕾舞團行政總監李藹儀表示，社交距離措施下，舞蹈員練習面臨兩難，一方面擔心染病，另一方面又不可疏於練習，只能以科技解決問題。

李藹儀憶述，疫情剛開始爆發時未算太嚴重，港芭仍然能為舞蹈員安排在文化中心排練，但從3月中旬起輸入個案大增，限聚令實施、文娛場地關閉，舞蹈員無地方能夠練習。她說，芭蕾舞動作對於體能需求較大，舞蹈員需要定期伸展運動保持狀態，疫情令他們陷入狀態轉差、還是冒感染風險的兩難。港芭最後決定將辦事處內一間約250呎的房間改裝成遙距教室，鋪上地膠，安排導師、鋼琴師和攝影師等，讓舞蹈員可以在家鋪起地膠，一同遙距練習。

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權宜之計持續了約一個月，本港疫情在5月見曙光，限聚令和防疫措施陸續鬆綁，港芭改為舞蹈員租用外間的練習室作小型練習，同時開始籌備9月開始新舞季的宣傳如拍攝宣傳照。至6月表演場地重開，港芭一度能回到熟悉的文化中心排練，準備9月的演出。

不過，近日第三波疫情爆發，表演場所要再次關閉。李第一時間就要想辦法應對，幸好經歷上一波疫情，港芭6月時已將辦公室騰出位置，改裝成兩間小排練室，現在可以更順暢地安排網上上課，及讓舞者維持伸展運動。

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在練習以外，港芭因著疫情亦遇上許多困難，幸好團隊能夠隨機應變解決，詳情可看：

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記者：徐紹軒