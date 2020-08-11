【新冠肺炎】港芭新行政總監疫情中上任　憑舞台上隨機應變精神建立藝團品牌

▲ 香港芭蕾舞團行政總監李藹儀稱，港芭面對疫情時的態度，就如舞蹈員在台上一樣，「表演藝術上到舞台就不可以NG，常常要隨機應變」。（馮漢柱攝）

香港芭蕾舞團行政總監李藹儀在表演藝術界工作逾20年，今年2月底才接手港芭，上任即面對新冠肺炎爆發，她以芭蕾舞者「上到舞台就要隨機應變」的態度應對，帶着團隊向着「立足香港面向國際」、打造國際品牌的目標進發。

李藹儀上任時為港芭定出4個目標，包括建立在本港、內地及外國知名的芭蕾舞團品牌、爭取更多企業支持芭蕾舞、吸引更多人欣賞港芭，及為港芭尋找「家」，將分散於不同地區的部門與表演場地整合。

她當初定下計劃後，原本策略是強化現有的作品和藝術方向，以向外間展示港芭的品牌，但疫情迫使藝術團體停演。她形容，芭蕾舞的藝術形式較為直觀，揉合舞台、服裝、音樂等具「好多可能性」，港芭主動推出的「港芭@家」頻道，可說是建立品牌、爭取商界和觀眾支持的可能性。

她回想，上任為止最具挑戰的是疫情變幻莫測，她需要與團隊每周開會溝通，做決定前思考觀眾、贊助商、舞蹈員等持分者的反應，感到十分緊張。港芭原定在6月演出《羅密歐＋茱麗葉》，但當時的疫情實在不明朗，又擔心售票也賣不好，與其被動，最終在5月下決定暫延至9月演出。

她稱，港芭面對疫情時的態度，就如舞蹈員在台上一樣，「表演藝術上到舞台就不可以NG，常常要隨機應變」。現在疫情反覆，她和團隊都一直準備不同方案，因應疫情變化應對。她表示，縱使在疫情中上任也不感吃力，又十分享受與藝術總監衛承天合作，認同他為港芭創立「立足香港面向國際，傳統內創新」的藝術特色，為她提供正能量，以達到為港芭定下的目標。

不少藝術團體在疫情期間都受到打擊，港芭敢於利用科技，成功幫藝團闖出一條新路，詳情即看：

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記者：徐紹軒