【新冠肺炎】8月10日增69宗確診包括3名1歲童　黃大仙區爆11宗慈雲山連續2日零確診 (一文看清新增確診大廈名單)

▲ 黃大仙區新增11宗確診，全港最多，主要來自黃大仙下（二）邨龍樂樓(4宗)及彩虹邨金漢樓(5宗)。資料圖片

本港8月10日新增69宗新冠肺炎確診個案，67宗屬本地感染，包括3名1歲小童。而早前確診的39歲印傭，其曾居住的上環建安商業大廈宿舍，再多4人染病，令中西區昨新增確診升至5宗。

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慈雲山連續2日零確診，但所屬的黃大仙區新增11宗確診，全港最多，主要來自黃大仙下（二）邨龍樂樓(4宗)及彩虹邨金漢樓(5宗)。其次為元朗區7宗、深水埗區6宗，九龍城及油尖旺區各佔5宗。

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8月10日各區新增確診個案住所名單如下：

中西區(5宗)

上環建安商業大廈——36女，無病徵本地關連個案，第4083宗

上環建安商業大廈——24女，7月29日發病，第4116宗

上環建安商業大廈——28女，無病徵本地關連個案，第4118宗

上環建安商業大廈——27女，7月31日發病，第4128宗

堅尼地城卑路乍街41號同興樓——40女，8月7日發病，第4149宗

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東區(4宗)

柴灣富怡花園2座——64男，7月29日發病，第4087宗

柴灣富景花園1座——78男，無病徵本地關連個案，第4088宗

東區尤德夫人那打素醫院——70男，8月8日發病，第4096宗

柴灣小西灣邨瑞泰樓——34男，8月7日發病，第4137宗

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觀塘(3宗)

九龍灣啟業邨啟盛樓耆康會啟業護理安老院——92女，無病徵本地關連個案，第4085宗

牛頭角彩德邨彩仁樓——48女，8月3日發病，第4144宗

觀塘翠屏北邨翠楠樓——79男，8月4日發病，第4148宗

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黃大仙(11宗)

黃大仙天宏苑宏美閣——22女，無病徵本地個案，第4081宗

黃大仙竹園北邨柏園樓——73男，7月31日發病，第4089宗

黃大仙黃大仙下（二）邨龍樂樓——26女，無病徵本地個案，第4084宗

黃大仙黃大仙下（二）邨龍泰樓——54男，7月27日發病，第4093宗

黃大仙黃大仙下（二）邨龍泰樓——14女，7月31日發病，第4094宗

黃大仙黃大仙下（二）邨龍泰樓——10女，7月31日發病，第4095宗

牛池灣彩虹邨金漢樓——65男，8月6日發病，第4091宗

牛池灣彩虹邨金漢樓——32男，無病徵本地關連個案，第4126宗

牛池灣彩虹邨金漢樓——34男，8月8日發病，第4127宗

牛池灣彩虹邨金漢樓——6女，無病徵本地關連個案，第4129宗

牛池灣彩虹邨金漢樓——1男，無病徵本地關連個案，第4131宗

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九龍城(5宗)

何文田愛民邨頌民樓——25男，8月5日發病，第4086宗

九龍城德朗邨德璋樓——56女，8月7日發病，第4097宗

紅磡黃埔花園翠楊苑3期1座——43男，8月1日發病，第4108宗

紅磡黃埔花園翠楊苑3期1座——11男，8月5日發病，第4109宗

紅磡黃埔花園翠楊苑3期1座——15女，8月6日發病，第4110宗

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油尖旺(5宗)

油麻地利源閣——57女，8月6日發病，第4092宗

大角咀大角咀大廈——70男，7月24日發病，第4100宗

旺角寶興大樓——59女，無病徵本地關連個案，第4117宗

油麻地慶華大廈——53女，7月27日發病，第4141宗

廣華醫院——75男，8月8日發病，第4146宗

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深水埗(6宗)

長沙灣蘇屋邨海棠樓——76男，8月7日發病，第4101宗

深水埗福華街135號——20男，8月7日發病，第4107宗

深水埗鴻裕大廈A座——55男，無病徵本地個案，第4115宗

石硤尾石硤尾邨美映樓——62男，無病徵本地個案，第4121宗

深水埗鴻裕大廈A座——58女，7月27日發病，第4122宗

長沙灣長沙灣邨長泰樓——19女，無病徵本地個案，第4142宗

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西貢(2宗)

西貢西貢苑C座——30女，無病徵本地關連個案，第4123宗

將軍澳頌明苑翠明閣——23男，8月8日發病，第4130宗

沙田(2宗)

沙田偉華中心3座——22女，8月2日發病，第4102宗

馬鞍山頌安邨頌和樓——24女，8月2日發病，第4124宗

大埔(2宗)

大埔太和邨亨和樓——48女，無病徵本地關連個案，第4104宗

大埔太和邨亨和樓——58男，無病徵本地關連個案，第4132宗

北區(2宗)

粉嶺華明邨禮明樓——63男，8月5日發病，第4106宗

上水翠麗花園2座——51女，8月6日發病，第4143宗

屯門(4宗)

屯門兆畦苑兆強閣——44女，8月4日發病，第4082宗

屯門富泰邨愛泰樓——60男，無病徵本地個案，第4136宗

屯門新屯門中心9座——20男，8月9日發病，第4140宗

屯門寶田邨8座——46男，8月8日發病，第4147宗

元朗(7宗)

元朗建業街62號聯發洋樓——19男，8月5日發病，第4098宗

元朗東鎮圍——50女，8月6日發病，第4105宗

天水圍天逸邨逸浪樓——52女，8月3日發病，第4112宗

元朗攸壆路——1女，8月7日發病，第4113宗

元朗柏麗豪園6座——45男，無病徵本地個案，第4134宗

元朗采葉庭3座——40男，8月4日發病，第4135宗

天水圍天恩邨恩福樓——61女，8月8日發病，第4145宗

荃灣(1宗)

荃灣海天豪苑——1女，8月7日發病，第4103宗

葵青(2宗)

青衣長青邨青梅樓——69男，7月31日發病，第4111宗

青衣長宏邨宏心樓——52女，8月2日發病，第4138宗

離島(2宗)

東涌逸東（二）邨謙逸樓——58男，8月2日發病，第4090宗

長洲金銀灣金豪閣——50女，8月6日發病，第4119宗

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責任編輯 李志強