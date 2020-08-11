【新冠肺炎】8月10日增69宗確診包括3名1歲童 黃大仙區爆11宗慈雲山連續2日零確診 (一文看清新增確診大廈名單)
本港8月10日新增69宗新冠肺炎確診個案，67宗屬本地感染，包括3名1歲小童。而早前確診的39歲印傭，其曾居住的上環建安商業大廈宿舍，再多4人染病，令中西區昨新增確診升至5宗。
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慈雲山連續2日零確診，但所屬的黃大仙區新增11宗確診，全港最多，主要來自黃大仙下（二）邨龍樂樓(4宗)及彩虹邨金漢樓(5宗)。其次為元朗區7宗、深水埗區6宗，九龍城及油尖旺區各佔5宗。
8月10日各區新增確診個案住所名單如下：
中西區(5宗)
- 上環建安商業大廈——36女，無病徵本地關連個案，第4083宗
- 上環建安商業大廈——24女，7月29日發病，第4116宗
- 上環建安商業大廈——28女，無病徵本地關連個案，第4118宗
- 上環建安商業大廈——27女，7月31日發病，第4128宗
- 堅尼地城卑路乍街41號同興樓——40女，8月7日發病，第4149宗
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東區(4宗)
- 柴灣富怡花園2座——64男，7月29日發病，第4087宗
- 柴灣富景花園1座——78男，無病徵本地關連個案，第4088宗
- 東區尤德夫人那打素醫院——70男，8月8日發病，第4096宗
- 柴灣小西灣邨瑞泰樓——34男，8月7日發病，第4137宗
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觀塘(3宗)
- 九龍灣啟業邨啟盛樓耆康會啟業護理安老院——92女，無病徵本地關連個案，第4085宗
- 牛頭角彩德邨彩仁樓——48女，8月3日發病，第4144宗
- 觀塘翠屏北邨翠楠樓——79男，8月4日發病，第4148宗
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黃大仙(11宗)
- 黃大仙天宏苑宏美閣——22女，無病徵本地個案，第4081宗
- 黃大仙竹園北邨柏園樓——73男，7月31日發病，第4089宗
- 黃大仙黃大仙下（二）邨龍樂樓——26女，無病徵本地個案，第4084宗
- 黃大仙黃大仙下（二）邨龍泰樓——54男，7月27日發病，第4093宗
- 黃大仙黃大仙下（二）邨龍泰樓——14女，7月31日發病，第4094宗
- 黃大仙黃大仙下（二）邨龍泰樓——10女，7月31日發病，第4095宗
- 牛池灣彩虹邨金漢樓——65男，8月6日發病，第4091宗
- 牛池灣彩虹邨金漢樓——32男，無病徵本地關連個案，第4126宗
- 牛池灣彩虹邨金漢樓——34男，8月8日發病，第4127宗
- 牛池灣彩虹邨金漢樓——6女，無病徵本地關連個案，第4129宗
- 牛池灣彩虹邨金漢樓——1男，無病徵本地關連個案，第4131宗
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九龍城(5宗)
- 何文田愛民邨頌民樓——25男，8月5日發病，第4086宗
- 九龍城德朗邨德璋樓——56女，8月7日發病，第4097宗
- 紅磡黃埔花園翠楊苑3期1座——43男，8月1日發病，第4108宗
- 紅磡黃埔花園翠楊苑3期1座——11男，8月5日發病，第4109宗
- 紅磡黃埔花園翠楊苑3期1座——15女，8月6日發病，第4110宗
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油尖旺(5宗)
- 油麻地利源閣——57女，8月6日發病，第4092宗
- 大角咀大角咀大廈——70男，7月24日發病，第4100宗
- 旺角寶興大樓——59女，無病徵本地關連個案，第4117宗
- 油麻地慶華大廈——53女，7月27日發病，第4141宗
- 廣華醫院——75男，8月8日發病，第4146宗
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深水埗(6宗)
- 長沙灣蘇屋邨海棠樓——76男，8月7日發病，第4101宗
- 深水埗福華街135號——20男，8月7日發病，第4107宗
- 深水埗鴻裕大廈A座——55男，無病徵本地個案，第4115宗
- 石硤尾石硤尾邨美映樓——62男，無病徵本地個案，第4121宗
- 深水埗鴻裕大廈A座——58女，7月27日發病，第4122宗
- 長沙灣長沙灣邨長泰樓——19女，無病徵本地個案，第4142宗
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西貢(2宗)
- 西貢西貢苑C座——30女，無病徵本地關連個案，第4123宗
- 將軍澳頌明苑翠明閣——23男，8月8日發病，第4130宗
沙田(2宗)
- 沙田偉華中心3座——22女，8月2日發病，第4102宗
- 馬鞍山頌安邨頌和樓——24女，8月2日發病，第4124宗
大埔(2宗)
- 大埔太和邨亨和樓——48女，無病徵本地關連個案，第4104宗
- 大埔太和邨亨和樓——58男，無病徵本地關連個案，第4132宗
北區(2宗)
- 粉嶺華明邨禮明樓——63男，8月5日發病，第4106宗
- 上水翠麗花園2座——51女，8月6日發病，第4143宗
屯門(4宗)
- 屯門兆畦苑兆強閣——44女，8月4日發病，第4082宗
- 屯門富泰邨愛泰樓——60男，無病徵本地個案，第4136宗
- 屯門新屯門中心9座——20男，8月9日發病，第4140宗
- 屯門寶田邨8座——46男，8月8日發病，第4147宗
元朗(7宗)
- 元朗建業街62號聯發洋樓——19男，8月5日發病，第4098宗
- 元朗東鎮圍——50女，8月6日發病，第4105宗
- 天水圍天逸邨逸浪樓——52女，8月3日發病，第4112宗
- 元朗攸壆路——1女，8月7日發病，第4113宗
- 元朗柏麗豪園6座——45男，無病徵本地個案，第4134宗
- 元朗采葉庭3座——40男，8月4日發病，第4135宗
- 天水圍天恩邨恩福樓——61女，8月8日發病，第4145宗
荃灣(1宗)
- 荃灣海天豪苑——1女，8月7日發病，第4103宗
葵青(2宗)
- 青衣長青邨青梅樓——69男，7月31日發病，第4111宗
- 青衣長宏邨宏心樓——52女，8月2日發病，第4138宗
離島(2宗)
- 東涌逸東（二）邨謙逸樓——58男，8月2日發病，第4090宗
- 長洲金銀灣金豪閣——50女，8月6日發病，第4119宗
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責任編輯 李志強