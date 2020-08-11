【新冠肺炎】娛樂新聞台導演確診　無綫47名員工測結果全屬陰性

TVB的娛樂新聞台一名導演在本月8日確診新冠肺炎並入院，該導演在二樓的工作間及曾到過的錄影廠即進行清潔消毒，並安排了47名和該導演可能有接觸的員工接受新冠病毒測試，昨晚（8月10）公布結果全屬陰性。

TVB回應如下

因應娛樂新聞台導演確診一事，無綫電視今天安排了四十七名和他可能有接觸的職藝員同事接受新冠病毒測試，結果全屬陰性。

公司在這兩天已將確診者或疑似緊密接觸者曾接觸到的地方，包括娛樂新聞台工作間及錄影廠等進行消毒清潔。