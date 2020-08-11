【新冠肺炎】新增30間食肆曾有確診人士到訪　包括重慶大廈大家樂、灣仔天天海南雞飯

▲ 新增30間食肆曾有確診人士到訪。

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨（10日）公布新增69宗確診個案，67宗屬本地感染，累計4,149宗病例。衞生防護中心公佈確診患者最新行蹤，其中有1名女患者在發病後，仍在1日內走訪過7處地方。

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

油尖旺港威酒店 Three on Canton 7月28日

油尖旺鴻都大廈吉野家 7月29日

觀塘彩德商場 龍順軒海鮮酒家 7月29日

觀塘淘大商場1期囍記車仔麵 8月2日

觀塘德福廣場1期美心皇宮 8月8日

觀塘麗港城魚米 8月6日

深水埗銀河大廈黃金冰室 8月3日

深水埗Good One Sushi 壽司刺身專門店 8月3日

黃大仙萬年戲院大廈麥當勞 8月3日

黃大仙采頤花園商場 越北牛肉粉專門店 8月4日

油尖旺重慶大廈大家樂 8月6日

港島：

中西區美暉大廈新興食家 7月29日

中西區國際金融中心商場Greyhound Café 7月31日

灣仔名店坊天天海南雞飯 7月30日

南區數碼港商場麥當勞 8月2日

太古城中心二期Greyhound Café 8月7日

新界：

大埔逸瓏坊 Crostini Bakery& Café 7月28日

沙田新港城中心（4期）麥當勞 7月29日

沙田新港城中心（4期）星巴克咖啡 7月29日

西貢新都城中心爭鮮迴轉壽司 7月30日

屯門富泰商場包點先生 7月31日

屯門富泰商場漁樂 7月31日

屯門富泰商場麥當勞 7月31日

屯門港鐵兆康站美心西餅 7月31日

屯門V City謝謝儂 7月31日

荃灣傅德樓甜心美食 8月1日

荃灣石圍角邨石芳樓廣發茶餐廳 8月5日

北區彩園廣場九份.十分 8月1日

北區順欣花園小廚知味 8月7日

北區金誠樓麥當勞 8月7日

其中，#3287的53歲女病人曾於7月31日到訪過7處地方，包括屯門富泰商場、富泰商場包點先生、富泰商場漁樂、富泰商場麥當勞、港鐵兆康站美心西餅、V City 謝謝儂和油尖旺香港保護兒童會。她於7月27日已發病，最後到訪/報告日期為7月31日。

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責任編輯：楊宛茜