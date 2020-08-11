【酒店優惠】尖沙咀凱悅酒店推住宿優惠 $1,380包二人早餐兼送$1,000餐飲回贈【內附連結】
休閒 10:11 2020/08/11
尖沙咀凱悅酒店在炎暑之際，最近推出本地住宿計劃，客人住客房外，還可享當中的餐飲美食。每晚每房由港幣$1,380起，由即日起至2020年9月30日供入住，包括：
- 客房住宿1晚
- 已登記的客人每天均享咖啡廳二人自助早餐
- 上午 10:00 提早登記入住及延長退房時間至下午 4:00
- 免費7天通行證享用Pure Yoga 及Pure Fitness指定設施 (限香港居民)
- 下列3款多元化餐飲體驗任選1項：
1. 每晚入住可獲港幣$1,000的餐飲消費回贈，用於著名的希戈餐廳、其他店內餐廳、客房點餐及香港凱悅夏令營之4小時烹飪課程
2. 於客房內享咖啡廳3道菜外賣午餐，以及咖啡店或凱悅軒的晚市套餐，供兩位享用
3. 只需額外加港幣$300+，即可於客房內享用希戈餐廳3道菜二人晚餐
希戈餐廳提供房內享用精選3道菜二人晚餐，菜單精選餐廳的招牌菜式，包括凱撒沙律、生牛肉他他及席前切片的燒美國頂級牛肋骨肉，而咖啡廳及凱悅軒亦提供多款客房晚市套餐。
訂房連結在此