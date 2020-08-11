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【酒店優惠】尖沙咀凱悅酒店推住宿優惠　$1,380包二人早餐兼送$1,000餐飲回贈【內附連結】

休閒 10:11 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

尖沙咀凱悅酒店的海景大房，目前正可以$1,380作住宿優惠。(相片：酒店提供)_

尖沙咀凱悅酒店在炎暑之際，最近推出本地住宿計劃，客人住客房外，還可享當中的餐飲美食。每晚每房由港幣$1,380起，由即日起至2020年9月30日供入住，包括： 

  •  客房住宿1晚 
  •  已登記的客人每天均享咖啡廳二人自助早餐
  •  上午 10:00 提早登記入住及延長退房時間至下午 4:00 
  •  免費7天通行證享用Pure Yoga 及Pure Fitness指定設施 (限香港居民)
  •  下列3款多元化餐飲體驗任選1項： 

1. 每晚入住可獲港幣$1,000的餐飲消費回贈，用於著名的希戈餐廳、其他店內餐廳、客房點餐及香港凱悅夏令營之4小時烹飪課程 
2. 於客房內享咖啡廳3道菜外賣午餐，以及咖啡店或凱悅軒的晚市套餐，供兩位享用 
3. 只需額外加港幣$300+，即可於客房內享用希戈餐廳3道菜二人晚餐 

凱悅酒店坐落在尖沙咀，交通相當便利。(相片：酒店提供)_

凱悅酒店希戈餐廳的燒美國牛肋骨肉最是馳名。(相片：酒店提供)_

希戈餐廳提供房內享用精選3道菜二人晚餐，菜單精選餐廳的招牌菜式，包括凱撒沙律、生牛肉他他及席前切片的燒美國頂級牛肋骨肉，而咖啡廳及凱悅軒亦提供多款客房晚市套餐。 

訂房連結在此
 

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