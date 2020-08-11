【單親媽媽】懷孕時男友出軌患抑鬱　單親媽獨力湊8個月大兒子：每天努力生活

▲ 發現男友出軌後，單親媽獨力照顧初生的兒子。

養育孩子本是父母的共同責任，然而台灣有單親媽媽卻在網上哭訴，懷孕期間就發現男友出軌，違背產後結婚的承諾，而且也從沒盡過做父親的責任照顧孩子。而男友的現任女友更出言中傷她，嘲諷她博同情，令她大受打擊，患上產後抑鬱。

這名單親媽在facebook群組「爆廢公社二館」發文控訴，懷上前男友孩子後，本來兩家人已說好產後會結婚，然而在懷孕期間，前男友從沒關心她，她一個人大著肚子熬到生產，在產後的第10日，她更發現前男友出軌。

他裝單身騙人，用沒登記結婚，侮辱我自殺，再告訴所有他認識的女人，說是我這未婚妻有憂鬱症、神經病才沒結婚。

獨力照顧初生兒子

單親媽獨自撫養初生的兒子，然而法院判了前男友探視權，周末就接走兒子，但前男友卻任由其女友碰她的兒子。其後前男友又搭上另一名單親媽，令她更為氣憤，

沒有照顧過我們母子，卻照顧別人母女！

而前男友的新女友不時在網上攻擊她，嘲諷她以單親媽身份博同情，而不知情的人也胡亂留言人身攻擊她。

承受壓力患產後抑鬱

她表示，自己在雙親家庭長大，但前男友是出身單親家庭，她過往一直努力忍辱，只是不希望孩子一出生就沒有爸爸，然而卻遭到男友和小三的傷害，最終患上產後抑鬱。

每一天我都很努力的生活，愛我兒子，我的身心創傷非常痛，只能夜深人靜躲去陽台哭。

帖文引來不少網民回應，紛紛鼓勵單親媽媽，「為了可愛的小孩妳會更堅強的、加油」、「單親沒啥！我也是一個大男人從十多歲就單親帶個女兒到現在，想開點吧！」、「希望未來你可以找到一個好男人」。

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責任編輯：王明芳