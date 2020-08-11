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【魚刺鯁喉】男子飲魚湯誤吞魚刺鯁喉 憂疫情風險拖延3天才求醫吐血身亡

健康 10:25 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

男子飲魚湯誤吞魚刺鯁喉吐血身亡。

誤吞魚刺要小心！廣州一名45歲陳姓男子近日飲魚湯時，誤吞魚刺鯁喉，他擔憂疫情期間去醫院求醫有風險，遂拖延3日求醫，求醫驚揭胸主動脈被刺穿終吐血身亡。

綜合内地媒體報道，據陳男家屬憶述，上月30晚下班回家，飲了妻子煮的魚湯後，頓感喉嚨刺痛，心想可能有魚刺，便吃了幾口飯和飲醋，惟疼痛症狀未有好轉。其妻叫他去醫院檢查，但他擔憂疫情期間去醫院有風險，遂拖延3日。

【軟糖鯁喉】4歲男童食軟糖鯁喉送院途中身亡　醫生：首5分鐘是救人黃金時間

3日後，陳男突然開始大量吐血，家人隨即陪同他到當地醫院求醫，醫生見其不停吐血，立即為他插管、人工呼吸及輸血。經搶救後，陳男沒起色，最終於8月3日晚離世。

據陳男主治醫生稱，透過檢查發現一根近4厘米長的魚刺卡在陳男食道的上段，且已經刺穿食道，又刺穿胸主動脈，這正是他吐血原因。醫生提醒，卡了魚刺後，不要嘗試喝醋、吞飯等方法，一定要及時到醫院求醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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