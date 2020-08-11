【反黑路人甲】湯怡出道有「少女版黎姿」稱號　曾半年零工作入行14年首當TVB劇女一【有片】

▲ 湯怡首次在TVB劇中演女主角。

TVB新劇《反黑路人甲》播出，女主角之一湯怡在第一集已大騷長腿及大露背，十分搶鏡。而且湯怡在《反黑路人甲》的「眼鏡look」造型，亦甚得網民稱讚。其實湯怡出道已一段日子，自2006年參加《美女廚房》的美少女廚神選舉入行後，拍攝過2007年的劇集《寫意人生》做少女版黎姿，便轉往電影界發展。

事隔13年，湯怡再為TVB拍劇，並由昔日的美少女搖身一變成為《反黑路人甲》女主角。

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▲ 湯怡的造型獲網民讚好靚。（《反黑路人甲》截圖）

美少女廚神入行

湯怡在《反黑路人甲》中演老師蘇芷珊，首集與男主角王浩信有床戲，打扮清純的她登場，令觀眾眼前一亮。不過，湯怡並非娛圈新人，而是已入行14年的演員，主力拍電影。

原名袁家怡的湯怡，未入行前當模特兒。後來，經參加TVB飲食節目《美女廚房》內的美少女廚神選舉，而獲觀眾留意。

湯怡因外表與黎姿相似，獲安排在劇集《寫意人生》中演對方的少女版，之後簽約加盟英皇娛樂，多年來都在電影圈發展。

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▲ 湯怡2006年參加美少女廚神選舉入行。（網上圖片）

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曾半年無工開零收入

不過，入行初期，湯怡坦言自己性格慢熱，做訪問、做戲等，在鏡頭前便會很不自然，沒有信心。即使公司曾安排學唱歌跳舞，但都未有成功，因她自覺並不是這方面的材料。

湯怡曾接受TOPick訪問表示：「入行頭幾年，最艱難時期是試過半年無工開，令家人有意見。有次媽咪鬧我：『都唔知你日日係屋企坐做咩？』，我生氣得哭了出來，反問她有沒有想過我都不想天天留家，也想出去工作。希望她體諒，有些事情不是我控制範圍內。」

幸好，在母女坦白溝通後，自此媽媽便成為湯怡的最強後盾，給予很大支持。

▲ 湯怡與王浩信有床戲。（Instagram圖片）

雖然湯怡也有過想放棄的時候，閃過去找份穩定工作的念頭，但她未有輕言放棄，並變得更努力，跟老師甄詠蓓學戲，終在2018年首次於電影《某日某月》做女主角。

逆齡演女中學生的她更獲網民關注，稱讚她的樣貌多年未變。

▲ 湯怡於2018年在電影《某日某月》做女一。（劇照）

與洪卓立的11年情告終

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工作以外，湯怡的感情事上，最為觀眾所記得的便是她與歌手洪卓立的11年情，由2007年因工作相識而相戀，惜在2018年宣佈分手，但就未有交代分手原因。

現時湯怡仍是單身，但日漸成長的對拍戲時都有作性感戲的新嘗試。早前，電影《死因無可疑》中，她與陳家樂就有激情床戲，不過湯怡都拋開形象不顧，指如電影需要可演得更激。