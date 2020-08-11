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【重新出發】羅志祥出軌風波後暴瘦逾20磅　小豬停工做運動反思：已被羞辱了幾回

娛樂 11:45 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

羅志祥自出軌風波後消瘦不少。

台灣藝人羅志祥（小豬）與內地網紅周揚青拍拖九年，可是5月因羅志祥出軌，導致愛情事業兩失意。在停工的日子，小豬熱衷於運動，從近日個人社交媒體的新照，可見未有工開的羅志祥消瘦不少。

小豬與周揚青9年情斷。（取自羅志祥IG）

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運動悟人生道理

小豬在IG分享打高爾夫球的照片，並配文：「原來打高爾夫球也能得到很多領悟跟人生道理 任何決定不管結果如何 都要平常心 因為下ㄧ步....又是面臨新的開始。」

小豬IG限時動態。（取自羅志祥IG）

他續指：「如果有人說高爾夫球是ㄧ項很簡單又無聊又不會流汗的運動 請你來親身體驗。而且....也請先做好心理準備，因為你將會被這項運動給羞辱，我已經被羞辱了好幾回了。繼續練球 因為我要征服它，加油。」

除了高爾夫球，小豬也準備參加社區盃的乒乓球比賽，在停工的日子仍然常常充實。

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主力陪伴家人

小豬出軌風波前。（取自羅志祥IG）

從IG照片可見，小豬近來消瘦了不少，早前回應台灣傳媒的追訪時，小豬直言自己瘦了10KG，當問到有沒有復出的計劃時，小豬回覆現時主要陪伴家人。

小豬與媽媽感情甚好。（取自羅志祥IG）

小豬與媽媽感情一向甚好，在出軌風波爆發後，小豬媽媽曾被大造文章，小豬立即澄清：「不好意思，我還是想要澄清一下，我媽媽身體很好，很健康，沒有重病。還有之前我媽媽根本沒有接受過任何媒體的訪問，也沒發過任何言，請不要再攻擊我媽媽了，謝謝大家。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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