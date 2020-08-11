【賭王四房】何超欣社交圈曝光閨密背景超強大　傳四太曾有意撮合姚安娜何猷君【多圖】

▲ 何超欣閨蜜姚安娜背景顯赫，傳四太曾有意撮合何猷君。

賭王孻女何超欣的生活近日受注目，因為她身邊的兩位閨蜜不是一般有錢女，背景非同小可。當中有貴為中國電訊企業華為創辦人任正非千金的姚安娜，除背景顯赫，更是精通琴棋書畫的哈佛學霸。難怪有傳當年超欣母親、四太梁安琪有意撮合姚安娜與兒子何猷君，可惜最後未能成事。

其實事因何超欣、姚安娜與袁九兒出席社交派對的照片曝光，三位豪門千金的女團打扮受到討論，超欣與兩位豪門千金的背景亦引來關注。當

中的姚安娜除了身份背景顯赫以外，與何家的關係亦非常密切。

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▲ 三位豪門千金關係要好。（instrgram圖片）

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據悉，賭王何鴻燊的四太梁安琪早就認識姚安娜，曾經想在何猷君與太太奚夢瑤拍拖和結婚前介紹給兒子，更有意「收歸」姚安娜為其媳婦。

可惜，最後二人不過電，未能發展好姻緣。不過，姚安娜後來成為四太幼女何超欣的閨蜜，與何家的緣份不淺。

▲ 姚安娜身材高挑。（instrgram圖片）

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姚安娜的背景可謂非常厲害，現年22歲的她是內地中國電訊企業華為創辦人任正非的千金、孟晚舟的同父異母妹妹。

姚安娜隨母親姓，母女都非常得任正非的寵愛，一向低調的他曾與母女倆接受法國著名周刊邀請，拍全家福煦片，可見姚安娜是父親的掌上明珠。

▲ 任正非罕有地與妻女接受訪問。（網上圖片）

精通琴棋書畫的姚安娜，5歲開始學習鋼琴、書畫、音樂等，9歲便進入上海的國際學校，學習芭蕾舞。

至今，她仍然熱衷芭蕾舞的姚安娜，常在社交平台分享她的演出和練習照片。

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▲ 不時到各地作舞蹈表演。（instrgram圖片）

▲ （instrgram圖片）

於2015年，姚安娜因成績優異獲美國哈佛大學提前錄取，以17歲之齡入讀哈佛的電腦工程及統計數據學。

據知當年只得四名中國學生被錄取，姚安娜更是當中兩名被提前獲取的學生之一。

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▲ 姚安姚獲邀出席巴黎名媛舞會。（instrgram圖片）

▲ （instrgram圖片）

被視為「名媛指標」的巴黎名媛舞會（le Bal des Débutantes），每年全球只得25位豪門千金才能獲邀出席，被挑選的千金除了家庭背景夠強大，舞會對千金的質素都有要求。

過去李連杰女兒Jane、邱淑貞女兒沈月亦曾參加舞會，姚安娜亦不例外。

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▲ 袁九兒平日愛穿樸素服飾。（instagram圖片）

▲ 袁九兒分享她在淘寶購入、49元人民幣包郵的泳衣。（instagram圖片）

袁九兒生活貼地

至於超欣的另一位閨蜜千金袁九兒，其父親是三胞集團之董事長袁亞非，集團總資產達1200億港元，早在15歲已經到美國升學的袁九兒雖然來自大富之家，但為人相當貼地。

有指她在美國會搭地鐵出門，又會在社交網站分享她的淘寶「戰利品」，生活與一般普通百姓差不多。

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