【朱古力瘤】月經不調經痛或朱古力瘤症狀　中醫拆解朱古力瘤治療方法【附溫補食療】

▲ 長期經痛、月經不準可能是朱古力瘤的症狀，可導致不孕。

子宮內膜異位症（俗稱「朱古力瘤」）是常見的婦科疾病，經常受經痛、月經不準困擾的女性更加要小心，假如患上朱古力瘤，有機會影響懷孕。到底有何方法分辨朱古力瘤？如何影響受孕？甚麼時候尋求西醫、中醫治療？中醫能否有效令囊腫消散？TOPick請教註冊中醫師 黃晶晶，拆解有關問題。

1. 何謂子宮內膜異位症？

女性每個月經周期都有子宮內膜增生、增厚，繼而月經期脫落，形成經血的過程。但是，子宮內膜組織也可以生長在遠離子宮的位置，例如肺、鼻腔、腸、卵巢，並會像月經周期一樣有出血的症狀，這種病變就稱為「子宮內膜異位症」。

子宮內膜異位症的發病率相當高，生育期婦女約有7%，症狀為：繼發性或漸進性痛經、月經不調、肛門墜痛、性交痛、甚至不孕，部份患者並無症狀，致難以察覺問題。

中醫認為，子宮內膜異位主要的病機是血瘀，活血化瘀、溫經驅寒、行氣化瘀都是中醫常用的治療方法。

2. 如何確定經痛問題是子宮內膜異位症引起？

子宮內膜異位如果發生在卵巢、盆腔，可以通過觸診、超聲波、腹腔鏡、抽血輔助診斷。但是，異位組織直徑少於2厘米是較難發現的，臨床上醫師都會通過經期症狀、超聲波報告去判斷病人是否患有子宮內膜異位症。

若女士有難以忍受的經痛、下腹痛、性交疼痛、月經不規則（月經期不准、經量過多或過少）、不孕，臨床上會考慮她也許是患有子宮內膜異位症。

3. 子宮內膜異位症如何影響懷孕？

子宮內膜異位症雖然是良性病變，但30%-50%的子宮內膜異位症的女性會難以受孕，原因有機會是，子宮內膜異位令盆腔有長期慢性的炎症反應，令卵巢、輸卵管黏連、阻塞，影響受精、懷孕。

嚴重的子宮內膜異位會令輸卵管與骨盆腔黏連在一起，卵子則完全無法與精子見面結合。

4. 為何針灸有效令囊腫消散？

部份女性天生腎陽虛，氣血不足而導致氣血運行不暢，令經血不行其道，因此治療初期亦需溫補腎陽，補氣活血。針灸腹部的穴位能緩解經痛，有助活血化瘀，令囊腫消散。

中醫臨床上常用「調經促孕十三針」刺激腹部、腰部的關鍵穴位，以致能改善卵巢功能、刺激鬆解患者宮腔的瘀滯氣血。患者平躺時，我們觸診常有局部按痛的感覺；針灸半小時後，患者腹部緊張、結塊的痛處往往能立即緩解。針灸過程亦會用紅外線燈照射患者腹部，有消炎鎮痛、加強穴位刺激效果的作用。

如果針灸後仍有按痛，醫師亦可在腹部穴位上做10至20分鐘的艾灸。艾灸能將熱力滲透至腹部子宮、卵巢，激發機體免疫機能，幫助類似朱古力瘤消散後自己吸收，效果比單純針灸更顯著。

5. 哪類子宮內膜異位症患者適合做針灸？

只要有痛經、不孕症狀的患者都可做針灸，但若異位組織體積較大，超聲波、宮腔鏡檢查時發現輸卵管已完全閉塞，亦有急切懷孕的計劃，就會建議西醫、中醫結合治療，選擇手術清除囊腫或進行人工受孕。如果子宮內膜異位組織較小（小於4厘米），可以考慮純中醫治療，再以西醫檢查、跟進的方式監察。

6. 嚴重到甚麼程度，一定要找西醫進行手術切除？

西醫一般需要根據子宮內膜異位組織的大小、位置、患者年紀、是否需要生育等，去綜合判斷是否需要手術還是選擇保守治療。

7. 不一定要做手術，接受中醫治療也可令較大的囊腫消失？一般要經過多久的治療？

破血消癥、消癥散結的中藥譬如三棱、莪術、土鱉蟲、水蛭、桃仁、皂角刺能令較大的囊腫得到控制，配合針灸、艾灸能舒緩腹痛、盆腔內反復的炎症，亦能調整患者的卵巢功能及免疫力。即使是選擇西醫手術後，亦可配合中藥針灸能夠提升患者盆腔恢復能力，預防子宮內膜異位症復發。

8. 患者可多吃甚麼食物溫補腎陽、補氣活血？

瘦弱、怕冷、氣血不足的患者，建議可煮淮山茴香羊肉煲，每月經期前食用1-2次，能溫補腎陽，驅寒止痛。

材料：新鮮淮山200g，白蘿蔔300g，花椒粒、小茴香、肉桂視乎口味各1-2茶匙、乾薑3片，腐竹2條，羊肉300g。（若不吃羊肉，可轉為豬肚、豬骨、牛腩或排骨）

煮法：羊肉切塊出水後，將香料用紗布包扎好，所有材料放入煲中，加3-4碗水，大火煮滾後轉細火，慢炆60分鐘，待肉質變軟及入味，再適當調味即可。

記者：黃泳欣