【食用安全】買錯淮山煲湯有酸味易傷肝　中醫教分生曬淮山+硫磺製淮山

▲ 用硫磺加工製成的淮山會有酸味，進食也可能引致不適。

為讓大家增強抵抗力，註冊中醫師馬琦傑近日推介淮山水，讓成人、小朋友養好脾胃，以打好身體底子。但他提醒，一定要用生曬淮山，因為普通淮山用硫磺加工製成，本身有酸味，進食也可能引致不適。馬醫師在其facebook專頁教大家分辨兩種淮山，以及處理生曬淮山的方法。

日前有網友用普通硫磺製淮山煲淮山水後，向馬醫師表示有酸味，而且感覺「頂胃」。馬醫師提醒，用硫磺製淮山煲出來的淮山水，勿讓小朋友飲用。他又教大家分辨兩種淮山，強調必須用生曬淮山。

生曬淮山 VS 硫磺製淮山

生曬淮山：無經硫磺製過，表面凹凸不平，更厚，顏色淡黃白，沒有帶酸味。



硫磺製淮山：表面平滑，更薄，顏色超白，氣味帶酸。經硫磺加工會令藥效大減。

硫磺製中藥材對健康的影響

有機會對腸胃或氣管造成刺激。



過敏體質若誤服硫磺藥材，會引致皮膚敏感、咳嗽、哮喘嚴重者會呼吸困難致命。



長期進食則會損肝、腎及消化系統，甚至會中毒。

處理生曬淮山的方法

1.浸2小時

2.開水沖一沖

3.剪碎生曬淮山

4.與其他材料一起煮

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

馬醫師教健脾淮山水的做法，詳情請看【上一頁】

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責任編輯：黃泳欣