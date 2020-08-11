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【食用安全】買錯淮山煲湯有酸味易傷肝　中醫教分生曬淮山+硫礦製淮山

食用安全 11:52 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

用硫礦加工製成的淮山會有酸味，進食也可能引致不適。

為讓大家增強抵抗力，註冊中醫師馬琦傑近日推介淮山水，讓成人、小朋友養好脾胃，以打好身體底子。但他提醒，一定要用生曬淮山，因為普通淮山用硫礦加工製成，本身有酸味，進食也可能引致不適。馬醫師在其facebook專頁教大家分辨兩種淮山，以及處理生曬淮山的方法。

日前有網友用普通硫礦製淮山煲淮山水後，向馬醫師表示有酸味，而且感覺「頂胃」。馬醫師提醒，用硫礦製淮山煲出來的淮山水，勿讓小朋友飲用。他又教大家分辨兩種淮山，強調必須用生曬淮山。

生曬淮山 VS 硫礦製淮山

  • 生曬淮山：無經硫製過，表面凹凸不平，更厚，顏色淡黃白，沒有帶酸味。
     
  • 硫礦製淮山：表面平滑，更薄，顏色超白，氣味帶酸。經硫磺加工會令藥效大減。

硫礦製中藥材對健康的影響

  • 有機會對腸胃或氣管造成刺激。
     
  • 過敏體質若誤服硫磺藥材，會引致皮膚敏感、咳嗽、哮喘嚴重者會呼吸困難致命。
     
  • 長期進食則會損肝、腎及消化系統，甚至會中毒。

處理生曬淮山的方法

1.浸2小時
2.開水沖一沖
3.剪碎生曬淮山
4.與其他材料一起煮

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

馬醫師教健脾淮山水的做法，詳情請看【上一頁】

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責任編輯：黃泳欣

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