【港區國安法】壹傳媒工會稱未知是否有新聞資料被警方帶走　憂對集團長遠運作有影響

▲ 大批警員昨早抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓進行搜查。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英與多名壹傳媒高層昨涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪，被警方拘捕，大批警員昨早到壹傳媒大樓搜查。 壹傳媒工會理事長潘柏林表示，警方昨 曾翻閱編採部門及記者的物品，當中或涉敏感新聞資料，令員工感到擔憂及受衝擊，質疑香港是否仍有新聞自由。

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約二百名警員昨日進入壹傳媒大樓搜證，潘柏林在電台節目《千禧年代》接受訪問時指，昨早10時前，警方已到大樓搜證，當時大部分同事仍未上班，因此未能監察警方帶走了甚麼資料，對同事非常不安。另 當同事進入大樓時亦要登記個人資料，包括住址、電話等，同事更一度不允許返回工作崗位，令員工感到擔憂，認為警方昨日的方式非常不理想。

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他又指，警方曾經翻閱編採部門及記者的物品，當中可能涉及敏感新聞資料或正進行的調查報道，質疑香港是否仍有新聞自由。此外， 警方昨進入大樓搜查前，聲稱曾出示法庭手令，但據他從直播片段了解，當時在場的總編輯羅偉光並沒有看過， 直到展開搜查後一個多小時，在律師陪同下才得悉手令內容，令人質疑警方有無向恰當的人士展示手令。

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至於被問到事件對蘋果日報的影響，潘柏林擔心警方昨日的做法會對集團長遠運作帶來影響，因警方翻閱新聞材料的做法，有可能會令讀者或報料人擔心報館「唔穩陣」，對蘋果日報失去信任，將令集團未來難以運作。

我哋最擔心係失去讀者的信任，無人再報料俾我哋，對我哋未來的新聞工作好大衝擊。

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他批評警方昨日只容許部份傳媒進入封鎖線內採訪並不合理：

究竟香港仲係唔係一個開放、多元、包容、有不同聲音，如果連國際媒體都唔俾入去採訪，真係倒緊自己米！香港仲點樣聲稱自己是國際城市，有新聞自由？

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他又指，因警方是公職人員是受傳媒監察，如果警方只選擇一些他們認為無威脅，可信的傳媒入內，是「好得人驚」，因為傳媒是否可信應由公眾判斷，質疑警方昨日的安排，只是選擇性受監察：

傳媒可不可信唔係警方決定，係公眾決定架嘛！警方係唔應該，亦無乜資格去篩選邊啲傳媒可以入去採訪！

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記者：郭詩詩