【公屋vs私樓】難明靚女為何嫁給「公屋仔」 連登網民發表婚姻論：嫁中產男都委屈

▲ 有連登網民發帖討論為何靚女會嫁給「公屋仔」。

在香港，住公屋或私樓的問題一直是網民的討論熱話。有人覺得一世人一定要擁有一層私樓，亦有人認為住公屋才是王道。有連登網民發帖，表示不明白為何美女會選擇「公屋仔」，認為以她們的條件選擇中產都有點委屈。

難明靚女為何嫁「公屋仔」

有網民在連登討論區，以「嫁畀公屋仔既（嘅）靚女到底諗咩？」為題。他表示母親所住的公屋大廈有「幾個幾靚嘅少婦」，全部年齡30歲以下，而老公亦是後生仔。以他觀察，這些少婦不但不是來自內地，樣貌質素更絕對超過YouTuber、𡃁模甚至新聞小花。

他指出，以這些女生的外在條件，嫁個月入4至5萬、有層供了大半的私樓的普通中產都有點委屈，但她們卻選擇了住公屋的男士。樓主推斷她們除了奉子成婚外，沒有其他原因選擇公屋仔：

你話十幾歲學生妹貪型貪靚仔可能係，去到談婚論嫁2字頭出黎做野，都揀公屋仔，係而家呢個社會真係唔知點解。

網民：得公屋得天下

帖文引起網民討論，有人表示住公屋的都是隱形富豪，又指「得公屋、得天下」。有人認為如果與父母同住細過600呎的私樓，其實等如住公屋。有人笑言如果與中產人士結婚，女生要同共賺錢供樓，但住公屋就不用工作。

有網民推斷，女方雖然外表漂亮，但背景及學歷與中產人士有差距，因此不會嫁給上流人士。有人直斥樓主想法膚淺，留言「拍拖結婚淨係睇錢同樣？」，亦有「絲打」分析，不少女生覺得只要男朋友上進，出身貧或富都沒有所謂，「搵對自己好嘅緊要過搵條件好」。

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責任編輯：王俊賢