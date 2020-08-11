【吸血蟲入鼻】女童露營海邊戲水鼻血狂流　照內視鏡驚見「吸血蟲」鑽入蠕動

▲ 台灣一名女童到海邊、溪邊戲水20天，某天回家鼻血竟狂流，照內視鏡驚見吸血蟲。

正值炎夏，不少家長會帶同孩子到海邊、溪邊戲水避暑，不過戲水的環境要慎選。台灣一名媽媽近期經常帶孩子們四處玩水，日前女兒回家後鼻血直流，求醫後竟發現有吸血蟲鑽進鼻孔，需進行麻醉手術取蟲。

一名台灣媽媽於Facebook群組「爆怨公社」發帖，指最近20多天內帶孩子去露營、溪邊、海邊及公園約10個地方戲水，未料女兒在某天回家後突然鼻血直流。看過醫生後，醫生判斷女童患過敏性鼻炎，開了過敏藥水，並提醒須擦凡士林。

驚見鼻孔有蟲蠕動

不過，女兒流鼻血的情況沒有改善，昨日（10日）決定到另一所耳鼻喉科診所照內視鏡，媽媽一看驚見有蟲在鼻孔內蠕動，診所轉介至大醫院，

但醫院又說不能硬夾會鑽更進去，還會大噴血。

入院做手術取蟲

醫生決定讓女童先住院一天，今日（11日）進行麻醉手術抓鼻孔內的吸血蟲。媽媽笑說，「我女兒養大了一隻蟲，住在鼻孔裡好多天」。她又提醒大家，小朋友喜歡將整張臉泡進水中閉氣，但夏天玩水一定要注意。

網民：溪水好多寄生蟲

不少網民看過照片後紛紛驚訝，「建議別去死水的地方玩水，公園及池塘的水，其實不怎麼乾淨」、「野外玩水要小心，水裡很多寄生蟲的」及「感覺是水蛭，溪邊玩水真的要注意」。不少人為女童加油打氣，祝她早日康復。

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責任編輯：王明芳