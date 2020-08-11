【眼睛去旅行】東京淺草人力車推網上導賞團　虛擬遊晴空塔雷門淺草神社過旅行癮【內附連結】

▲ 疫情關係，淺草人力車也推出網上導覽服務。（網頁截圖）

疫情嚴峻，香港人暫時返鄉下無望，大家記掛日本是否掛得瘋了？當不少行業都開始改為網上直播經營，就連日本淺草地區的人力車車伕亦想出新招，推出網上直播導賞服務，拉著人力車帶你到淺草各個景點參觀，讓大家一解思鄉之苦。

▲ 網頁內有人力車車伕為你作旅程簡介。（影片截圖）

因為疫情關係，向來著重旅遊業的日本受到重創，遊客大減，就連平日被遊客擠得水洩不通的旅遊點東京淺草亦不例外，該區有不少人力車車伕靠為遊客提供導賞服務為生，這陣子幾乎零收入。於是車伕們想出辦法自救，決定推出網上導覽服務，將此傳統行業轉型。

人力車車伕在大街上拉著空車，座位放置了一部平板電腦，帶著各地使用「Dream Rickshaw」網上人力車服務的旅客四處觀光，他們可通過Zoom視像會議平台享受網上乘車遊覽體驗。

大家只需到網上預約，Dream Rickshaw便會為閣下安排人力車車伕，並配合平板電腦和Zoom進行，每次參加人數最多6人，每程40分鐘，景點包括雷門、神谷BAR、Skytree晴空塔、二天門、時間鐘、淺草神社及淺草寺等。

▲ 每程導賞服務可讓最多6人參與。（網頁截圖）

大家只要完成預約及付款手續，在出發日前一天便會收到Dream Rickshaw提供的網址，到了約定的時間登入便可。

此服務於8月內可供大家免費享用，而9月開始每程收費3,000日圓。有日本網民大讚服務可以讓無法外出的人，例如長者或傷殘人士亦能夠體驗旅遊的樂趣。

記者︰陳日言