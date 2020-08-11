J.Arie入行7年跳出安全圈追夢 雷深如棄做律師拒當雙面人

▲ J.Arie當獨立歌手繼續追夢。（影片截圖）

J.Arie（雷深如）畢業於香港大學法律系，不過畢業後未有選擇當律師，熱愛音樂的J.Arie，2013年加入樂壇，堅持做歌手夢想，早前J.Arie離開大公司，成為獨立歌手，並推出新歌《雙面哈菲》，並記錄低她最真實的想法跟感覺，想試一次真正誠實面對自己。

J.Arie表示《雙面哈菲》來自Harvey Dent，也是DC蝙蝠俠漫畫及電影角色。她指：「2019年尾，終於的起心肝不再逃避，寫咗一本『誠實日記』，分了好多篇 ， 事業、生活、愛情，婚姻、娛樂圈等等......毫無保留寫完後，用第三身一個讀者去看自己。」

她得出一個結論：「我這個人任何方面都是Rebel，樣樣都做相反，又有自己一套理論，再睇深一層，『誠實日記』入面的人根本就是『痴痴地』，有某一程度上精神病。其實都市人，尤其是現今香港社會，個個又何嘗不是？」

她好想寫關於「精神病」此題材：「我們每個人身體，都是一個精神病院，都是精神病人。」

▲ 在新歌《雙面夏菲》改變形象。

J.Arie第一次見詞人林寶，就講了她人生最大秘密，她不想再虛偽，扮正能量，不足一個星期，他就寫了《雙面哈菲》。

林寶指覺得好驚訝，一直好斯文正路的J.Arie，原來內心一直有crazy ideas想呈現，甚至會挑戰同反問好多社會跟道德問題。

《雙面哈菲》呈現精神分裂的黑心壞人：「人總不會只得正能量一面，想呈現另一面最真實的自己，才是圓滿的一個人。」

▲ 拍MV十分投入。

林寶歌詞最後一段講，有好多人會驚呈現真實黑暗面，不知世界怎樣看：「但其實.... Who cares! 其實你先才是最介意自己那個人，旁人只是食花生。你太真，世界可能話你瘋癲。但又如何？你知道你活著真的自己，已經最快樂!」