【開心速遞】《愛回家》大龍生失主席位吸引觀眾追看 33.1點創劇集播出以來最高收視 娛樂 11:39 2020/08/11 分享： 熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 《愛•回家之開心速遞》 TVB公布7月27日至8月2日的收視成績，當中《愛•回家之開心速遞》成續亮麗，創該劇的新紀錄。《愛•回家之開心速遞》上兩周的收視平均32點，當中星期三（7月29日）播出的第952集「暗箭難防」，一集收視達到33.1點，成為《愛•回家之開心速遞》自2017年2月20日開播以來，3年半最高收視的一集。 這集的劇情是關於大龍生（羅樂林飾）被雷公（白彪飾）用人搶走接龍集團主席之位。劇情夠吸引成為收視突破原因外，相信亦因疫情大爆發市民減少外出有關。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【開心速遞】龍敢威落難眾叛親離 「大小姐」林淑敏為大龍生付出：不會後悔【內含劇透】 10:47 2020/07/30 【開心速遞】龍敢威落難眾叛親離 「大小姐」林淑敏為大龍生付出：不會後悔【內含劇透】 【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手 鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】 11:11 2020/08/02 【開心速遞】池子孝忍痛向女神Venus提分手 鄺潔楹：完了吧如無意外【有片】 【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目 陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】 13:32 2020/08/07 【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目 陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】 疫情 新冠肺炎疫情 開心速遞 電視劇 TVB