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【開心速遞】《愛回家》大龍生失主席位吸引觀眾追看　33.1點創劇集播出以來最高收視

娛樂 11:39 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《愛•回家之開心速遞》

TVB公布7月27日至8月2日的收視成績，當中《愛•回家之開心速遞》成續亮麗，創該劇的新紀錄。《愛•回家之開心速遞》上兩周的收視平均32點，當中星期三（7月29日）播出的第952集「暗箭難防」，一集收視達到33.1點，成為《愛•回家之開心速遞》自2017年2月20日開播以來，3年半最高收視的一集。

這集的劇情是關於大龍生（羅樂林飾）被雷公（白彪飾）用人搶走接龍集團主席之位。劇情夠吸引成為收視突破原因外，相信亦因疫情大爆發市民減少外出有關。

撰文 : TOPick柴犬出動

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