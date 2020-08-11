【港區國安法】黎智英今早仍未獲釋　被押往西貢一遊艇會搜查

▲ 壹傳媒創辦人黎智英今早被押往西貢輋徑篤香港遊艇會蒐證。（曾秋文攝）

警方昨日（10日）拘捕10人，分別涉嫌違反港區國安法及涉嫌串謀詐騙，當中包括壹傳媒創辦人黎智英及多名高層，所有被捕人現正被扣留調查。據悉，今日黎智英再被押往蒐證，他早上10時25分乘警方安排的7人車離開旺角警署，前往西貢輋徑篤內一個遊艇會。

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約半小時後，警方兩輛車駛入西貢一遊艇會，黎智英身處其中一輛車，但他一直未有下車，現場有20至30名警員。至11時25分黎智英離開7人車，雙手遭反綁上手銬，由6名警員押往其中一艘遊艇。現場消息指，黎智英的代表律師亦在場，遊艇會職員一度阻止記者拍攝，期間發生爭執，有一名遊艇會外籍職員洗地時，疑用水槍射向記者，需由警方介入調停。

▲ 黎智英離開時向記者表示昨晚「過得去，捱得到啦。（曾秋文攝）

至中午12時05分，黎智英被在被押送下離開遊艇，然後再登上7人車離開，他離開時向記者表示昨晚「過得去，捱得到啦」，至12時35分返到旺角警署。

▲ 黎智英中午登上警方安排7人車返回旺角警署。（程志遠攝）

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記者：陳子謙、曾秋文