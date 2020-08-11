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【港區國安法】記協指港府對待傳媒應公平公正　不應區分是否合作而決定採訪工作

社會 12:13 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

記者協會主席楊健興。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英與多名壹傳媒高層昨日被捕，大批警員昨早到壹傳媒大樓搜查。記者協會主席楊健興表示，政府對待傳媒應該公平、公正，不應該再區分哪些媒體是否合作，而決定可否進入封鎖線採訪。

【港區國安法】郭嘉銓指昨採訪安排是新嘗試　警方會作檢討優化

楊健興今（11日）接受電台節目《千禧年代》訪問表示，事先並不知道警方昨只容許部分傳媒進入封鎖線採訪的安排，他在現場都不敢相信自己的所見所聞：

政府對待傳媒應該公平、公正，不應該再區分哪些媒體是否合作，如果不是會變到無標準。

他又指，如其他政府部門亦制訂不同採訪名單就會「亂晒龍」，不明白為何有個別部門可以作出一些安排，與政府本身政策完全不同，而昨現場所見有部分國際媒體對其安排感到好奇怪。

【港區國安法】8個傳媒工會及組織聯合聲明　要求警方盡快交代搜查傳媒機構目的及法律理據

對於警方昨日大規模搜查傳媒機構，期間有警員翻動記者枱面及編輯部的物品。楊健興表示港區國安法已予警方無限制的權力，對於警方指不會觸及新聞材料，但卻有警員被拍攝到在辦公室內，隨意翻看枱上物品，令人有理由懷疑警方並無依足手令要求。

【港區國安法】港台壹傳媒大樓外採訪李桂華被拒　警方：只選擇過往無阻礙警方行動的傳媒

他質疑警方試行有關安排的目的，因他至今未有聽到任何傳媒機構贊成相關做法，因為有關安排並不公平。他又批評，警方指有些媒體過往妨礙他們工作，當中涉及的指控嚴重，等同阻差辦公，這些單方面指控對媒體是相當不公平。

我自己相信行家都不希望有這個情況出現，造成媒體間及警方之間都會相當不愉快。整個出發點，如果警方用一個是不是合作，是不是乖而去選擇是錯晒的！

【港區國安法】壹傳媒工會：警方擅自觸碰及查閱新聞材料　強烈譴責警方嚴重侵犯新聞自由

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記者：郭詩詩

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