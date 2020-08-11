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【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約35宗確診個案　約47宗初步確診

社會 12:38 2020/08/11

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指本港今日新增約35宗確診個案。

本港第三波疫情未止，消息指本港今日新增大約35宗確診個案，47宗初步確診個案，是自上月中以來單日確診新低，也比近日的確診個案減少一半左右。

【新冠肺炎】新增30間食肆曾有確診人士到訪　包括重慶大廈大家樂、灣仔天天海南雞飯

本港昨日（10日）新增69宗新冠肺炎確診個案，上環建安商業大廈印傭宿舍再多4人染病，累計5名印傭確診；亦有一名七旬確診男私家醫生，發病前曾訪10家院舍診症，包括早前有多人感染的大埔康和護老院。衞生防護中心指，多個因素令整體確診數字未能進一步下降，包括未能找到社區隱形患者等。食衞局局長陳肇始表示，自願普及社區檢測的推行細節有待敲定，但料約500萬名市民會參與。

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記者：伍瑋瑋

 

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