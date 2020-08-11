【南韓水災】暴雨成災行人橋被淹沒　敬業外賣員用繩綁膠桶送餐至對岸

▲ 南韓暴雨成災行人橋被淹沒，敬業外賣員用繩綁膠桶送餐至對岸。

南韓暴雨持續，至今已經釀成至少38人死，12人失蹤，近7,000人受災，而隨著颱風「薔薇」登陸，恐怕會令災情加劇。不過近日有影片拍到，暴雨下行人橋被淹沒，有外賣員利用繩子，將餐點送至對岸，敬業精神相當值得佩服。

綜合當地媒體報道，事發於8月2日下午，首爾漢江公園一棟水上建築物的負責人，留意到雨勢越趨猛烈，漢江的水位開始上漲，於是盡快疏散建築物內的職員及市民，而負責人以及遊艇駕駛員共3名員工則留在建築物內整頓。

其後他們因肚餓叫了一間中式餐廳的外賣，當時漢江水位正常，該棟水上建築物與公園之間，由一條行人橋連接，仍然可以正常步行通過。不過約30分鐘後，當外賣員抵達漢江公園時，發現行人橋已經被淹沒，無將外賣送至對面的建築物。

但幸好建築物內的員工準備了一個條長繩和膠桶，外賣員於是將餐點放在膠桶內，然後利用繩子將其送至對岸。

該段影片發佈後，不少網民都稱讚他們十分機智，又認為外賣員無懼暴雨送外賣非常敬業。而事後，建築物的3名員工亦乘坐橡皮艇，安全離開漢江公園。

南韓暴雨連日，至今接近7,000人受災，造成過千人流離失所，當局於體育館和社區中心設立臨時避難所，安放部分喪失家園的人。而為了防止新冠肺炎疫情在臨時避難所內爆發，避難所內的救援人員會為災民檢查體溫及新冠肺炎症狀，並要求所有人都戴上口罩及洗手。

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責任編輯：羅嘉欣