【外傭防疫】外傭放假聚會播毒風險高　好姐姐假日留家工作避疫僱主安心

▲ 有僱主分享，家中外傭假日留家工作避疫。

本港爆發第三波疫情，外傭聚會播毒風險高，近日亦有外傭相繼確診，令僱主大感憂慮。不過，亦有外傭願意留家避疫，近日有男僱主在社交媒體分享，家中外傭假日留家工作，沒有外出，隨即引來不少僱主分享自己的情況。

該名僱主周日（9日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，寫道「姐姐假日唔出街，在家工作抗疫」，並上載兩張外傭在家努力工作的照片，只見外傭在廚房忙著做家務。

姐姐的表現令僱主非常安心，有網民留言問及姐姐放假不出街，還是照出糧沒放假，他留言表示有「出OT」給外傭。

好姐姐願放假留家

由於疫情持續，加上有外傭確診的病例，很多僱主都擔心外傭放假外出，聚會增加播毒及染疫風險。帖文吸引一些網民留言，除了讚留家避炎的外傭是「好姐姐」外，也認為她們「值得獎勵」。

有網民表示他們家中外傭亦放假留家，分別兩星期至6個月不等︰

我嗰個半年無放過假。

我姐姐自從爆第三波疫情都無放過假了！

自從疫情出現後，有網民沒再讓姐姐外出買餸，選擇網購送貨，全家人亦很少外出。其中一名網民指經常跟姐姐說確診數字，加上姐姐有兩名在學女兒，她自己「好驚死」，放假也沒外出。

網民呻外傭不聽勸告

在疫情下，外傭放假外出與否，有賴僱主與外傭雙方溝通。有網民稱家中外傭不聽勸告，「我嗰個一定要休，冇辦法，響屋企休息會黑面」、「我嗰個講完就遞遲職信啦」。面對外傭渴市，亦有姐姐有恃無恐，有網民表示︰

我姐姐今日放假天未光就出去，夜晚8點先返來，問佢點解咁早出去，佢唔開心，佢話This is my holiday!

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責任編輯︰駱秀玲