涉元旦日灣仔藏兩士巴拿　侍應被裁定管有物品以圖損壞財產罪成候判

▲ 20歲侍應被控管有物品以圖損壞財產罪，今日於東區裁判法院被裁定罪成，被告准保釋候判。（資料圖片）

20歲侍應涉於元旦遊行當日在灣仔告士打道攜有2枝士巴拿，早前否認管有物品以圖損壞財產罪。經審訊後，涉案侍應今（11日）於東區裁判法院被裁定罪成，被告准保釋候判。法官指，被告在警誡錄影會面時有行使緘默權，拒絕回答部份警員提問，因此不接納辯方指被告在警員威迫下作出招認的說法。

被告許翹灝（20歲）報稱侍應，早前否認1項管有物品以圖損壞財產罪。控罪指，被告於2020年1月1日在灣仔告士打道80號外管有2枝士巴拿。

裁判官裁決時指，控方呈堂的被告警誡下錄影會面片段中，被告向警員承認案發時攜有士巴拿用作拆鐵欄及堵路，而辯方反對控方將錄影會面片段呈堂，指被告被捕後遭警員威迫利誘。惟裁判官認為在片段中，被告有行使緘默權，拒絕回答部份警員提問，明顯被告不是一片空白或者於驚慌狀態，因此接受錄影會面片段呈堂。

裁判官續指，被告出庭自辯稱案發當日攜帶士巴拿，是為了到單車維修鋪配螺絲帽，但被告居住大埔，卻特意到港島配螺絲帽，這並不合理，而且被告當日亦沒有事先打電話給單車鋪確認營業時間，另考慮到控方證人作供時坦白直接，最終裁定被告罪成。

辯方求情時指，被告早前踩單車時與小巴相撞，斷了4條肋骨及留院數天，現時仍須覆診，又指案件非同類最嚴重，希望裁判官為被告索取感化及社會服務令報告。

裁判官指案情嚴重，有需要判處監禁式刑罰，惟考慮到被告身體及人道理由，遂批准被告保釋至8月25日再判刑，期間索取社會服務令報告。

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記者：王仁昌