【拒共患難】妻患卵巢癌須切除子宮　狠夫怒至離家出走︰7年前就叫她生仔

▲ 外國一名妻子罹患卵巢癌，卻被丈夫嫌棄無仔生，更一走了之。

當夫妻一方患上疾病，對方仍願執子之手、與子偕老？外國一名33歲丈夫在網上發帖文大呻，自己的32歲妻子證實罹患卵巢癌，令他感到家庭夢碎，一怒之下離家出走。因他早於7年前已要求妻子生BB，遭她以事業為由暫緩。帖文一出反引來網民痛罵，請他永遠離開。

一名33歲人夫在網上討論區「Reddit」發帖文表示，最近他接到醫院電話，指其32歲妻子因骨盆疼痛自行駕車就醫。當時他正出外公幹，於是翌日上午他趕到醫院探望妻子，見到妻子醒來，並答應留下陪伴她。

醫生之後入來交代病情，先深呼吸一下，表示經診斷後，發現其妻子罹患卵巢癌。妻開始抽泣，但他呆立當場。

醫生建議妻子，可能要切除整個子宮、輸卵管和卵巢，丈夫聞言才牽起情緒，馬上從椅子彈起。

因為醫生即是告訴我，她不能再生小孩了，本來我以為工作多年後，我們終於可以建立家庭。

丈夫︰妻不再年輕貌美

他自言當時被憤怒的情緒掩蓋，但不是因妻子得到癌症而怒，而是嬲妻子不願「有仔趁嫩生」，現已再沒有機會。他表示，自26歲就一直求妻生小孩，但妻一直都以事業為重而拒絕；他更認為眼前的妻子，在他心目中已不再是同一人。

現在我們除了不可能建立真正的家庭，我甚至不知道她是否仍是那個我娶回來的女人，我們最後一張合照中的她，也許是我記憶中，最後一次美麗、年輕、無憂無慮的樣子。

外母致電請求別再回來

此時妻子拉著丈夫的手說出︰「我們會一起抗病，也可領養小孩。」可是丈夫搖頭，轉身離開病房，連同公幹所攜帶的行李，駕車前往酒店暫住。

因我不知道妻子最終能否出院或怎樣，在酒店我起碼能冷靜下來，但我還是為家庭夢碎感到太失望。

當他心情好轉後，接到外母的電話，叫他索性繼續留在酒店，以示不滿他就此轉身離開。他向網民問道，自己是否太可惡？承認當時比較衝動，就算當日留下來陪妻過夜，也無法趕走她的癌症。

網民痛罵︰女人不是孵卵器

網民幾乎一面倒痛罵該名人夫，直斥他實在可惡，著他不應再回去，以免影響妻子抗癌的情緒。「在妻子最痛苦、最恐懼、最需要你的時候，你竟一走了之。」

有人怒斥人夫太自私，一直只想著自己感受，「沒人想有癌症好嗎？」他亦不應強迫女人為達成自己的願望去生小孩。

你根本沒有視她為結婚對象，女人不是『孵卵器』或『嬰兒製造機』，你的妻子比你值得擁有更好。

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責任編輯︰林綺玲