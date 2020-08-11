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【港區國安法】郭嘉銓指昨採訪安排是新嘗試　警方會作檢討優化

社會 12:10 2020/08/11

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郭嘉銓指警方昨日多次出示手令。(資料圖片)

約二百名警方昨日進入壹傳媒大樓搜證，期間拒絕部分媒體進入大樓外劃設的傳媒採訪區。警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，昨日的搜查是符合法庭手令，並無針對任何人的身份或背景；另昨的採訪安排是新嘗試，警方會作檢討優化。

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郭嘉銓今（11日）早在電台節目中指出，警方昨日進入壹傳媒大樓搜查時，已多次展示法庭的手令，過程中可能是個別人士誤會，強調警方全程都有展示手令。

他指出，因警方昨採取的是突發行動，相對機密，而蘋果日報的總編輯羅偉光在較後時間才到達，警方不可能等某一個人到場才進行搜查，搜查是按法庭手令指定範圍進行，強調警方完全依法辦事。

在羅偉光到場後，我們都有出示手令內容給他看，我們針對的不是些甚麼人的身份或是背景，而是針對其違法行為。

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對於有指昨日警員翻查記者桌面的文件，他稱明白傳媒機構的搜證是要非常小心，在聽取管理層的意見後亦已作出一些調整，目的是希望搜查違法行為的文件，強調搜查間是按法庭手令去做，而且是針對涉案人的可能干犯的罪行取證，但因自己不是案件主管，無法看到相關的手令。

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至於昨日警方只安排部份傳媒進入封鎖區內採訪，郭嘉銓表示，目的是要便利傳媒採訪，增加警方工作透明度。被問到是以甚麼準則選擇傳媒機構可以進入，而部分國際傳媒機構不獲揀選。他指，是以不同類型的媒體，例如電視台、電台等15間機構入內，強調已有一定廣泛性。他又指，昨日的安排是新嘗試，及後聽到不同意見，了解到有傳媒亦有興趣入內採訪，警方會作檢討優化。

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另被問到為何不是按警察通例規定，由傳媒同業自行安排部分機構進入採訪，再將內容分用。郭嘉銓則稱，有關安排只是其中一個方式，惟隨過去一年發生的社會事件，傳媒採訪與警方配合有新挑戰，因此可能有新措施。

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記者：郭詩詩

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