【最佳女友】傳邀「金牙大狀」契爺為楊明打官司 拍拖4年莊思明屢護男友
娛樂 13:07 2020/08/11
楊明於最近涉嫌醉酒駕駛撞車，但拒絕即場接受酒精測試。楊明事後受訪指自己當時在不清醒狀態，故不能在那刻接受測試。今日（8月10日）有媒體指，莊思明見男友官司纏身，於是邀契爺清洪出山，助楊明打官司。
莊思明與楊明拍拖4年，愛情至上的莊思明現在與楊明於山頂豪宅同居日夜相見。多次維護男友的莊思明，更曾為楊明的食店與網民發生罵戰，堪稱最佳女友。
【涉嫌醉駕】楊明撞車後首講意外經過 未提及酒醉：撞完車很暈【有片】
莊思明契爺是「金牙大狀」
拿督千金莊思敏、莊思明是著名大律師清洪的契女，今年3月莊思敏結婚，也是由契爺擔任見證人。
今日有媒體指，莊思明為協助男友打官司，不惜邀請契爺出山。
在法律界有「金牙大狀」之稱的資深大律師清洪原名葉清福，據悉其收費不菲，單是半日收費便高達50萬元。他曾為不少城中名人包括立法會議員詹培忠、環球唱片前總裁陳少寶及英皇娛樂藝人謝霆鋒等打官司。
【涉嫌醉駕】楊明獲保釋出院透露現況 樂易玲述事件起因：希望給予他時間休息
莊思明處處維護男友
事實莊思明一直十分支持楊明，他亦成功融入家中，二人現同居於莊思明胞姊莊思敏的山頂豪宅內。
此外，楊明的食店曾被指鮑魚有不足料之嫌，莊思明隨即公開力撐男友，並不惜與網民發生罵戰，處處維護男友。
事實楊明也曾表示與莊思明拍拖多年，女友與他共患難，因此感到十分感激。
撰文 : TOPick柴犬出動