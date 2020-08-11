【最佳女友】傳邀「金牙大狀」契爺為楊明打官司　拍拖4年莊思明屢護男友

▲ 莊思明被指為楊明邀契爺出山打官司。

楊明於最近涉嫌醉酒駕駛撞車，但拒絕即場接受酒精測試。楊明事後受訪指自己當時在不清醒狀態，故不能在那刻接受測試。今日（8月10日）有媒體指，莊思明見男友官司纏身，於是邀契爺清洪出山，助楊明打官司。

莊思明與楊明拍拖4年，愛情至上的莊思明現在與楊明於山頂豪宅同居日夜相見。多次維護男友的莊思明，更曾為楊明的食店與網民發生罵戰，堪稱最佳女友。

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▲ 莊思明處處維護楊明。（莊思明IG圖片）

莊思明契爺是「金牙大狀」

拿督千金莊思敏、莊思明是著名大律師清洪的契女，今年3月莊思敏結婚，也是由契爺擔任見證人。

今日有媒體指，莊思明為協助男友打官司，不惜邀請契爺出山。

在法律界有「金牙大狀」之稱的資深大律師清洪原名葉清福，據悉其收費不菲，單是半日收費便高達50萬元。他曾為不少城中名人包括立法會議員詹培忠、環球唱片前總裁陳少寶及英皇娛樂藝人謝霆鋒等打官司。

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▲ 楊明現與莊思明和莊思敏同住於山頂豪宅。（莊思明IG圖片）

莊思明處處維護男友

事實莊思明一直十分支持楊明，他亦成功融入家中，二人現同居於莊思明胞姊莊思敏的山頂豪宅內。

此外，楊明的食店曾被指鮑魚有不足料之嫌，莊思明隨即公開力撐男友，並不惜與網民發生罵戰，處處維護男友。

事實楊明也曾表示與莊思明拍拖多年，女友與他共患難，因此感到十分感激。