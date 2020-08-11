【新冠肺炎】水務署承建商分包商4名員工確診及初步確診　涉粉嶺塘坑三號食水配水庫工程

▲ 水務署承建商分包商4名員工分別確診和初步確診，正接受治療。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，政府部門繼續出現確診個案，水務署今日（11日）表示，該署接獲其建造粉嶺塘坑三號食水配水庫工程的承建商通知，其分包商有4名員工分別確診和初步確診2019冠狀病毒病。

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該分包商於8月7日有一名員工初步確診，承建商立即於同日暫停上述工程工地（包括工地辦公室）的運作。該分包商員工於8月8日確診，衞生防護中心安排與其有緊密接觸的9名分包商員工入住檢疫中心。該署於昨日（10日）獲悉當中兩人分別確診和初步確診，另外該署於今早獲悉當中再多一人初步確診，4人目前正接受治療。

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署方指承建商已於8月8日為上述工程工地（包括工地辦公室）全面清潔及消毒，並安排工程的所有人員接受病毒檢測，會與衞生防護中心保持緊密聯繫，已提醒有關工程的所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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記者：伍瑋瑋

