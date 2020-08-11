【食用安全】用錯易潔鑊可釋有害物傷肝　專家教3招安全使用避吃毒

▲ 用錯易潔鑊可釋有害物傷肝。

許多人家中都會有易潔鑊，鑊面不易沾上食物殘渣，清洗時尤其方便，但不當使用易潔鑊，有機會損害健康。台大毒理學研究所教授姜至剛表示，在高溫烹煮下，易潔鑊內層可能會溶出「全氟辛酸」，過去有研究指出，人體血液中全氟辛酸濃度上升，可致肝臟發炎及脂肪組織代謝異常。

據台灣tvbs節目《健康2.0》，台大毒理學研究所教授、台灣毒物學學會秘書長姜至剛表示，易潔鑊內鍋主要成份是「聚四氟乙烯」（PTFE），特點是耐高溫、抗酸、抗油、防水和低溫，但在高溫烹煮過程中，有可能會釋出「全氟辛酸」（PFOA）。

姜至剛指引述台大過去研究，當人體血液中「全氟辛酸」濃度上升，容易造成肝臟發炎指數上升，脂肪組織代謝異常，而對肥胖人士的影響更嚴重。為此，他提出以下3項使用建議：

避免刮傷鑊面：易潔鑊磨損易釋出有毒物質，煮食時應避免使用堅硬的鑊鏟，而清洗時就不要用鐵絲刷。同時，應避免烹煮帶殼的食材如蟹，因容易造成鑊面損傷。

不要高溫空燒：不要在無水無油、空鑊時乾燒，如需要較長時間烹煮，應使用中小火。

定期更換易潔鑊：若易潔鑊鑊面損傷，或已使用一段長時間，應定期更換。

【食用安全】易潔塗層含釋毒致癌風險 6款PFOA Free不含致癌物易潔鑊

消委會：PTFE高溫分解會釋出有毒氣體

本港消委會過去表示，有試驗顯示PTFE在高溫（＞350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度越高，釋出的毒氣越多。

根據內地食品安全標準，容器內壁的PTFE塗料的使用溫度限制在250°C以下。不過日常煮食方法如蒸﹑炒﹑煎﹑炸等，溫度一般不會超過250°C，例如用易潔鑊來煎肉，正常是不會釋出PFOA或其他有毒氣體。

以下是消委會提供易潔鑊使用及保養貼士：

忌用大火或高溫乾燒易潔鑊，持續高溫會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變型等；煮食時要先放食油或水於鑊中，並以低至中火烹煮為佳。

首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊，待乾後可在煮食面均匀地塗上少許食油。

避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木﹑塑膠或矽膠製造的工具在易潔鑊上攬攪動食物。

切勿在易潔鑊面上切剁食物。

用後應在爐火熄滅後讓鑊自然冷卻，不應立即注入冷水，以免引致變形或油污飛濺。

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責任編輯：陳昊淋